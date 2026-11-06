Chiềng An tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng và chế biến cà phê

Phường Chiềng An triển khai quy định và ký cam kết tăng cường quản lý, giám sát việc chấp hành pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng; hoạt động thu mua, sơ chế, chế biến cà phê niên vụ 2026-2027.

Phường Chiềng An hiện có hơn 3.260 ha cà phê, sản lượng ước đạt 24.300 tấn, doanh thu khoảng 486 tỷ đồng. Toàn phường có 69 doanh nghiệp, HTX, cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến cà phê. Trong 10 tháng năm 2026, địa phương đã thu hoạch và cung ứng khoảng 10.000 tấn cà phê quả tươi cho các đơn vị thu mua.

Cùng với phát triển sản xuất, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được địa phương quan tâm chỉ đạo. Tuy nhiên, tại một số tổ, bản vẫn xảy ra tình trạng tự ý san gạt mặt bằng, xây dựng khi chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý. Việc phát hiện, báo cáo vi phạm từ cơ sở có lúc chưa kịp thời; một số vụ việc còn tồn đọng do vướng mắc về nguồn gốc đất và hồ sơ xây dựng.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những quy định liên quan đến quản lý, giám sát và chấp hành pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng; các điều kiện hoạt động trong thu mua, sơ chế, chế biến cà phê và bảo vệ môi trường. Đồng thời, trao đổi, tháo gỡ khó khăn trong chuyển mục đích sử dụng đất, quy hoạch, cấp phép xây dựng nhà ở; đề xuất giải pháp ổn định đầu ra cho cà phê, bố trí khu bảo quản nông sản và kiểm soát nước thải trong quá trình sơ chế, chế biến, không để ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt.

Ông Quàng Văn Quyết, Giám đốc HTX Việt Cường tham gia ý kiến về hoạt động sơ chế và thu mua cà phê.

Trưởng các phòng, ban, đơn vị và 17 trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố cam kết với lãnh đạo UBND phường về trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát đất đai, trật tự xây dựng.

Tại hội nghị đã tiến hành ký cam kết với 3 nội dung: Trưởng các phòng, ban, đơn vị và 17 trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố cam kết với lãnh đạo UBND phường về trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát đất đai, trật tự xây dựng; 17 trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố cam kết phối hợp quản lý, tuyên truyền, giám sát hoạt động thu mua cà phê trên địa bàn phụ trách; các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh thu mua cà phê ký cam kết với trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố về chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động thu mua cà phê niên vụ 2026-2027.

Các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh thu mua cà phê ký cam kết với trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố về chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động thu mua cà phê niên vụ 2026-2027.