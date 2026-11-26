Lãnh đạo phường Chiềng An tặng hoa chúc mừng câu lạc bộ văn hóa dân tộc Thái trong ngày ra mắt thành lập. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Chiềng An là địa bàn có 10 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Thái chiếm hơn 80%. Qua nhiều thế hệ, các giá trị văn hóa truyền thống như tiếng nói, trang phục, ẩm thực, lễ hội, phong tục, tập quán và nghệ thuật dân gian vẫn được cộng đồng gìn giữ, trao truyền. Cùng với đó, phường có cảnh quan đồi núi, môi trường sinh thái tương đối trong lành, không gian sản xuất nông nghiệp đa dạng, tạo điều kiện phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và trải nghiệm nông nghiệp.

Nhận diện những lợi thế này, Đảng ủy phường Chiềng An đã xây dựng Đề án giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc kết hợp với phát triển du lịch giai đoạn 2025-2030. Trong đó, chú trọng bảo tồn, phục dựng các lễ hội, phong tục truyền thống; duy trì các câu lạc bộ văn hóa dân tộc; phát huy nghệ thuật xòe Thái, các giá trị văn hóa ẩm thực và xây dựng không gian văn hóa cộng đồng tại các bản, tổ dân phố. Ông Nghiêm Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Chiềng An, thông tin: Một trong những hoạt động được định hướng duy trì là phục dựng Lễ hội Hạn Khuống, tổ chức 2 năm một lần. Đồng thời phát triển các hoạt động trải nghiệm như leo núi Hài, lễ hội cà-phê, ngày chạy Olympic và tham quan vườn hoa mận. Địa phương cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% các bản, tổ dân phố có đội văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên; 80% học sinh các cấp được tiếp cận giáo dục bản sắc văn hóa thông qua hoạt động ngoại khóa.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, Ủy ban nhân dân phường Chiềng An tiếp tục xây dựng Đề án phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035. Qua rà soát, phường Chiềng An bước đầu xác định 15 khu, điểm có tiềm năng phát triển với nhiều loại hình khác nhau như du lịch cộng đồng, nông nghiệp sinh thái, trải nghiệm cà-phê hữu cơ, hang động, thể thao, tâm linh và du lịch văn hóa. Đáng chú ý, trong số này có điểm du lịch huyền thoại Núi Hài tại bản Hài; Hang Thẳm Co Ọng tại bản Cá; điểm du lịch cộng đồng trải nghiệm cà-phê hữu cơ tại bản Pảng; khu du lịch cộng đồng xanh gắn với trải nghiệm vườn mơ cổ tại bản Tòng Xét và các điểm trải nghiệm văn hóa tại bản Tông, bản Ái.

Theo đề án, đến năm 2030, phường Chiềng An phấn đấu hoàn thiện định hướng phát triển cả 15 khu, điểm du lịch, lựa chọn 7 điểm ưu tiên để tập trung hỗ trợ đầu tư, chỉnh trang và tổ chức vận hành thí điểm. Các điểm ưu tiên được lựa chọn theo khả năng hình thành sản phẩm du lịch, mức độ sẵn sàng tham gia của cộng đồng, điều kiện hạ tầng và khả năng đáp ứng các tiêu chí du lịch xanh. Các sản phẩm du lịch được định hướng phát triển theo hướng chuyên biệt, có bản sắc và gắn với sinh kế của người dân. Trong đó, du khách có thể trải nghiệm đời sống bản làng, tìm hiểu văn hóa truyền thống, tham gia các hoạt động sản xuất nông nghiệp, thu hoạch và chế biến nông sản, khám phá không gian cà-phê hữu cơ, cảnh quan tự nhiên và hang động.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Chiềng An xác định cần ưu tiên hoàn thiện hạ tầng thiết yếu như giao thông tiếp cận, hệ thống điện, nước, bãi đỗ xe, biển chỉ dẫn, nhà vệ sinh công cộng và các công trình phục vụ vệ sinh môi trường. Cùng với đó là đào tạo kỹ năng đón tiếp, giao tiếp, thuyết minh, chế biến ẩm thực, quản lý cơ sở lưu trú và bảo đảm an toàn cho người dân tham gia hoạt động du lịch. Ông Nghiêm Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thông tin thêm: Đề án phát triển du lịch xanh cũng dự kiến tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2025-2030 khoảng 77 tỷ đồng. Nguồn lực được định hướng huy động từ ngân sách nhà nước, lồng ghép các chương trình, dự án và xã hội hóa. Trong đó, ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, chỉnh trang cảnh quan, quản lý rác thải, nước thải, đào tạo nhân lực, xây dựng sản phẩm và quảng bá du lịch.

Điểm đáng chú ý trong định hướng phát triển của Chiềng An là xác định người dân không chỉ tham gia phục vụ du khách mà còn trực tiếp xây dựng sản phẩm, cung cấp dịch vụ, bảo tồn văn hóa, gìn giữ cảnh quan và hưởng lợi từ hoạt động du lịch. Đây được xem là yếu tố quan trọng để tạo sinh kế tại chỗ, nâng cao thu nhập và khuyến khích cộng đồng chủ động gìn giữ những giá trị truyền thống. Tuy nhiên, du lịch Chiềng An hiện vẫn chủ yếu ở giai đoạn tiềm năng. Hạ tầng phục vụ du lịch còn hạn chế, sản phẩm chưa thực sự rõ nét, nguồn nhân lực chưa được đào tạo bài bản và hoạt động quảng bá, xúc tiến chưa tương xứng với lợi thế. Vì vậy, phường xác định phát triển có trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải, khai thác tự phát làm ảnh hưởng cảnh quan và mai một bản sắc văn hóa.

Với định hướng đến năm 2035 xây dựng thương hiệu du lịch xanh Chiềng An có bản sắc riêng, phường Chiềng An hướng tới kết nối hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, văn hóa cộng đồng, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và nếp sống thân thiện. Qua đó, từng bước đưa du lịch trở thành một hướng phát triển kinh tế, góp phần bảo tồn di sản văn hóa, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân.

Trong dịp diễn ra Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tại các bản của phường Chiềng An đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đậm bản sắc dân tộc. (Ảnh: QUỐC TUẤN)