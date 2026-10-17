'Chiến tướng của năm' Đinh Mạnh Ninh lần hiếm hoi tiết lộ về vợ

Chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 khép lại với kết quả chưa có tiền lệ khi Hà An Huy và Đinh Mạnh Ninh cùng được xướng tên ở hạng mục Chiến tướng của năm. Sinh năm 1989, cựu thành viên nhóm M4U là một trong những gương mặt gây bất ngờ nhất mùa giải, từ màn làm mới Xe đạp ở tập 1 đến những sân khấu rock nhiều năng lượng.

Chiếc cúp chia đôi và lần suýt rời cuộc chơi

- Anh và Hà An Huy cùng nhận 'Chiến tướng của năm', một danh hiệu chia đôi có khiến niềm vui trọn vẹn?

Bước vào chương trình, điều tôi đề cao nhất là hành trình anh em cùng làm việc với nhau, chưa bao giờ nghĩ mình phải giành danh hiệu nào. Sự yêu mến của khán giả đã là phần thưởng đáng quý nhất.

Được xướng tên, tôi thực sự bất ngờ. Trong 34 anh tài có nhiều nghệ sĩ trẻ xuất sắc nên ở độ tuổi của mình mà nhận giải thưởng lớn như vậy, tôi càng thấy quý giá.

Việc có 2 người cùng nhận Chiến tướng của năm không ảnh hưởng gì đến cảm xúc của tôi. Ngược lại, có 2 chiến tướng nghĩa là chương trình năm nay thành công gấp đôi.

- "Xe đạp" phiên bản mới khiến Đinh Mạnh Ninh thành từ khóa nóng chỉ sau 1 đêm. Chạm vào ca khúc gắn với thanh xuân của thế hệ 8X, 9X, anh đã có sáng tạo gì?

Tôi nghĩ không thể so sánh phiên bản M4U và Thùy Chi thể hiện gần 20 năm trước với Xe đạp năm 2026. Người thể hiện đã khác và Xe đạp lần này hoàn toàn do tôi sáng tác, không còn kết hợp giai điệu ca khúc Nhật Bản Sakurairo mau koro như bản cũ.

Tinh thần khi hát cũng khác. Bản cũ mang sự hồn nhiên, trong trẻo của một cậu sinh viên vừa bước vào con đường nghệ thuật. Còn bây giờ, sau gần 20 năm đi hát, tôi có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn vững hơn và trưởng thành hơn. Tôi hát bài này như người nhìn lại tuổi trẻ rực rỡ của mình bằng sự hoài niệm, trân trọng và biết ơn.

Đinh Mạnh Ninh nhận giải "Chiến tướng của năm" ở "Anh trai vượt ngàn chông gai".

- Có thời điểm Đinh Mạnh Ninh đứng trước nguy cơ bị loại. Khi đó anh đã nghĩ gì?

Thời điểm tôi có khả năng dừng cuộc chơi nhất là tập 4, khi nhà chúng tôi chỉ nhận 150 điểm. Đó là quãng hết sức khó khăn, không chỉ với tôi mà với cả anh em. Sang công diễn 2, tôi mang nhiệm vụ biểu diễn ca khúc PK để xóa thẻ đỏ cho cả nhà. Điều tôi nghĩ nhiều nhất là làm sao dồn hết sức để không ai phải ra về. Với bản thân, tâm lý lúc ấy đã rất nhẹ nhàng. Giã từ dĩ vãng và Tan biến thể hiện phần nào khả năng của tôi nên nếu bị loại, tôi cũng vui vẻ chấp nhận.

Đinh Mạnh Ninh hát "Xe đạp":

Chỉn chu khi cầm micro, "ồn ào" khi buông micro

- Từ pop, R&B và những bản tình ca như 'Mùa yêu đầu' - Bài hát của năm 2012, anh chuyển sang nhảy, hát rock ở "Anh trai vượt ngàn chông gai". Điều gì vẫn giữ nguyên trong âm nhạc của anh?

Tôi nghĩ màu sắc của một nghệ sĩ phải thống nhất từ khi bắt đầu đến cuối sự nghiệp. Thông điệp mình muốn truyền tải không dễ thay đổi, cái thay đổi chỉ là phong cách và cách trình diễn, chúng trưởng thành theo thời gian.

Những năm đầu, tôi đến với khán giả bằng Pop trong sáng, lãng mạn. Sau đó là R&B, giúp tôi bộc lộ cá tính rõ hơn. Từ năm 2019, tôi mê năng lượng của Disco Funk và Funk. Hát Rock hay Hip hop cũng chỉ là khác thể loại, còn tinh thần vẫn nhiệt huyết, tích cực, vẫn là Đinh Mạnh Ninh.

Về sáng tác, mọi ca khúc của tôi đều xuất phát từ trải nghiệm thật. Tôi luôn lắng nghe, nhìn cuộc sống bằng con mắt nghệ sĩ rồi thể hiện lại qua giai điệu, ca từ như một cách tri ân cuộc sống. Ngày trước tôi viết nhiều về tình yêu đôi lứa. Sau khi lập gia đình, tình yêu trong ca khúc của tôi mở rộng sang gia đình, cuộc sống, đất nước.

- Trịnh Thăng Bình thừa nhận bất ngờ vì anh "ồn" và nhiều năng lượng đến vậy. Anh từng nói mình có 2 nhân cách. Đâu mới là Đinh Mạnh Ninh thật và trong 33 anh tài, ai là người anh thân thiết nhất?

Cả 2 nhân cách đều là thật, tôi không cố tạo ra nhân cách nào. Trên sân khấu, tôi luôn muốn chỉn chu nhất trong từng lời ca, trân trọng giây phút được cầm micro. Khi không hát, tôi muốn cởi mở, hòa đồng, vui vẻ với mọi người.

Người tôi thân nhất trong chương trình là Trịnh Thăng Bình. Tôi thẳng như ruột ngựa, không có chuyện thân người này trên sóng còn ngoài đời thân người khác. Bình vẫn là người tôi đi chơi, sinh hoạt và làm việc cùng nhiều nhất. Tôi cũng rất quý Hoàng Tôn, Osad, nể phục tài năng của Hoàng Dũng, Mew Amazing, đặc biệt Huỳnh Lập trong lĩnh vực của bạn ấy, cùng anh Đại Nghĩa.

Nam ca sĩ luôn mang tinh thần tích cực, các ca khúc anh sáng tác đều từ trải nghiệm thật.

- Hào quang từ game show thường đến nhanh, đi cũng nhanh. Sau chương trình, anh có kế hoạch gì?

Nếu chỉ hoạt động như trước, nhiều nhất 3 tháng, sự chú ý của khán giả sẽ nguội dần. Khi bước vào chương trình, tôi coi đây là cơ hội tìm lại sự chú ý mình cần trong bao năm qua để ra sản phẩm đều đặn hơn.

Ngay lúc ghi hình, tôi đã có kế hoạch riêng và kế hoạch chung với Trịnh Thăng Bình, Hoàng Tôn cùng nhiều anh em khác. Tôi luôn nói với mọi người duyên đưa chúng ta đến đây, sống chung một mái nhà, nếm trải buồn vui cùng nhau thì không có lý do gì sau chương trình lại không ra sản phẩm, đi hát cùng nhau.

Lời dặn của bố mẹ và hậu phương sau ánh đèn sân khấu

-Suốt 4 tháng ghi hình vắng nhà, bà xã Thảo Trang đã đóng vai trò gì?

Bà xã là hậu phương vững chắc, không chỉ trong 4 tháng qua mà suốt cuộc đời tôi. Vợ lo con cái, gia đình, chăm sóc cả bố mẹ 2 bên rất tốt. Từ khi lập gia đình, tôi chưa từng phải tự tìm hiểu cách chăm con, bà xã luôn chủ động, tôi chỉ việc làm theo. Đó là niềm vui của một người chồng, người cha và người con. Không có vợ ở nhà, chắc chắn tôi không thể yên tâm đứng trên sân khấu suốt thời gian qua.

Anh gọi bà xã Thảo Trang là hậu phương vững chắc, còn thành công với anh là sản phẩm có ý nghĩa với nhiều người.

- Ở tuổi 37, định nghĩa thành công của anh khác gì năm 20 tuổi?

Năm 20 tuổi, tôi nghĩ cứ cầm micro lên sân khấu hát là ca sĩ. Còn bây giờ, được hát những gì mình nghĩ, thể hiện tình cảm, tư tưởng và thông điệp về cuộc sống một cách sâu sắc mới là thành công. Thành công với tôi không đo bằng hào quang hay tiền bạc, mà là sản phẩm của mình có ý nghĩa với bản thân và với càng nhiều người càng tốt.

Ảnh: FBNV, video: Yeah1