Chiến tranh ngốn cạn kho đạn, Lầu Năm Góc chi thêm 20,7 tỷ USD bổ sung tên lửa

Đạn tên lửa AMRAAM (mẫu không đối không AIM-120) hiện đang được quân đội Mỹ và nhiều nước Phương Tây sử dụng. Ảnh: Wiki.

Hợp đồng sản xuất tên lửa lên tới 20,7 tỷ USD

Theo Reuters, ngày 28/9/2026, Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon (thuộc RTX) một hợp đồng nhiều năm, trị giá tối đa 20,7 tỷ USD, nhằm đẩy nhanh sản xuất AMRAAM, tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn. Cùng ngày, phía RTX cũng công bố, cho biết thêm đây là hợp đồng 5 năm, kèm 2 năm tùy chọn, với tổng giá trị có thể lên tới 20,7 tỷ USD. Tuy nhiên, hợp đồng vẫn cần được Quốc hội Mỹ phê duyệt ngân sách mới có thể triển khai.

Mỹ hiện vừa cung cấp lượng lớn vũ khí cho các đồng minh và Ukraine, vừa trực tiếp sử dụng nhiều loại đạn dược trong các chiến dịch quân sự chống Iran. Theo một báo cáo mới của cơ quan giám sát thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ, nhiều căn cứ quân sự của nước này ở nước ngoài gần đây đã hứng chịu các cuộc tấn công, khiến nguồn dự trữ vũ khí, đạn dược tiên tiến của quân đội Mỹ thiếu hụt nghiêm trọng, đặc biệt là tên lửa phòng không và vũ khí dẫn đường chính xác, đến mức được cảnh báo là “thiếu hụt kho dự trữ chiến lược”.

AMRAAM (mã hiệu AIM-120) được sử dụng chủ yếu trong tác chiến không đối không trên máy bay chiến đấu, đồng thời có thể tích hợp vào Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS). NASAMS hiện được sử dụng để bảo vệ khu vực thủ đô Washington, đồng thời đã được hơn 10 quốc gia triển khai, trong đó có Ukraine, Oman và Qatar.

Tiêm kích F-35 của Không quân Mỹ phóng AIM-120. Ảnh: TWZ.

Hợp đồng sản xuất AMRAAM mới là động thái mới nhất trong hàng loạt thương vụ mua sắm đạn dược quy mô lớn mà Bộ Chiến tranh Mỹ thúc đẩy trong năm nay. Mục tiêu là gây sức ép lên các nhà thầu quốc phòng, buộc họ nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất.

Mô hình hợp đồng này tương tự thương vụ trị giá 58,6 tỷ USD mà Bộ Chiến tranh Mỹ trao cho Lockheed Martin hồi tháng 7, để sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot. Đây là chương trình mua sắm kéo dài 7 năm, dự kiến thực hiện đến năm tài khóa 2032.

Tuy nhiên, các lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng cảnh báo Quốc hội Mỹ hiện chưa phân bổ đủ ngân sách để bảo đảm toàn bộ cam kết tài chính của hợp đồng nhiều năm. Điều này có nghĩa các nhà thầu có thể chưa thể mạnh tay đầu tư vào linh kiện, dây chuyền và cơ sở sản xuất cho đến khi Quốc hội thông qua nguồn tiền.

Nếu được Quốc hội Mỹ cấp đủ ngân sách, hợp đồng mới sẽ giúp RTX tiếp tục đầu tư vào nhân lực, chuỗi cung ứng và cơ sở sản xuất AMRAAM trong bối cảnh nhu cầu tại Mỹ tăng mạnh.

Cấu tạo quả đạn AMRAAM. Ảnh: Sohu.

RTX cho biết sản lượng AMRAAM của hãng trong năm 2025 đã tăng gần gấp đôi so với năm 2024. Hợp đồng này cũng nằm trong khuôn khổ sáng kiến “Kho vũ khí Tự do” (Arsenal of Freedom) của Bộ Chiến tranh Mỹ.

Trước đó, hồi tháng 2/2026, Raytheon và Bộ Chiến tranh Mỹ cũng đã công bố một thỏa thuận khung, đặt mục tiêu hỗ trợ sản lượng AMRAAM ít nhất 1.900 quả/năm. Hợp đồng 20,7 tỷ USD ngày 28/9 là bước tiếp theo, nhằm đưa số lượng tên lửa được sản xuất lên mức cao hơn.

AMRAAM – vũ khí hàng không chủ lực của Mỹ và Phương Tây

AMRAAM (viết tắt của Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), mã hiệu quân sự phổ biến là AIM-120, là dòng tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn (BVR - Beyond-Visual-Range) trang bị đầu dò radar chủ động, do tập đoàn Raytheon phát triển và sản xuất.

Đây được xem là một trong những dòng tên lửa không đối không thành công và được sử dụng rộng rãi nhất thế giới hiện nay trong khối NATO và các quốc gia đồng minh của Mỹ.

Đạn AIM-120 được chỉnh sửa dùng cho hệ thống phòng không mặt đất NASAMS. Ảnh: TWZ.

Các đặc tính kỹ thuật cốt lõi: AMRAAM sử dụng đầu dò radar chủ động: Khác với các dòng tên lửa thế hệ cũ (như AIM-7 Sparrow) yêu cầu máy bay phóng phải liên tục chiếu radar vào mục tiêu cho đến khi tên lửa trúng đích, AIM-120 có khả năng "bắn và quên" (Fire-and-Forget). Sau khi được phóng và tiếp cận gần mục tiêu, radar riêng trên đầu tên lửa sẽ tự kích hoạt để khóa và tiêu diệt mục tiêu, cho phép máy bay phóng lập tức rút lui hoặc quay sang tấn công mục tiêu khác.

Tầm bắn xa: Tùy thuộc vào từng biến thể, tầm bắn của AMRAAM kéo dài từ khoảng 50 km cho đến hơn 160 km.

Khả năng chống nhiễu mạnh: Được trang bị vi xử lý hiện đại giúp kháng lại các biện pháp tác chiến điện tử (ECM) và gây nhiễu radar của đối phương.

Các biến thể chính: AIM-120A/B: Phiên bản đầu tiên ra mắt vào đầu thập niên 1990, tầm bắn khoảng 50–70 km; AIM-120C (C-5, C-7): Thiết kế lại cánh đuôi nhỏ gọn hơn để có thể nhét vừa khoang vũ khí bên trong của các dòng máy bay tàng hình như F-22 hay F-35, nâng tầm bắn (lên tới ~105 km) và hệ thống dẫn đường; AIM-120D: Phiên bản nâng cấp hiện đại với tầm bắn vượt trội (ước tính trên 160 km), tích hợp dữ liệu hai chiều (two-way datalink), GPS nâng cấp và khả năng tác chiến trong môi trường bị gây nhiễu nặng; Biến thể phòng không mặt đất (NASAMS): Đạn tên lửa AIM-120 cũng được chỉnh sửa để sử dụng làm đạn tên lửa cho hệ thống phòng không mặt đất NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System).

Nền tảng tương thích: AMRAAM có thể tích hợp trên hầu hết các dòng máy bay chiến đấu hiện đại của Mỹ và Phương Tây như: F-15, F-16, F/A-18, F-22, F-35, cũng như các tiêm kích châu Âu như Eurofighter Typhoon, JAS 39 Gripen, Harrier II...

Theo Creaders, Reuters