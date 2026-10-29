Chiến tranh Mỹ - Iran chặn đứng hành trình du thuyền vòng quanh thế giới

Du thuyền Villa Vie Odyssey. Ảnh: Villa Vie Residences

Theo truyền thông Mỹ, nguyên nhân là do những hệ lụy từ cuộc chiến Mỹ - Iran khiến giá nhiên liệu tăng quá cao, làm cho du thuyền không thể tiếp tục hành trình.

Ngày 27/10, công ty điều hành du thuyền hạng sang Villa Vie Odyssey tại bang Florida (Mỹ) đã thông báo tạm dừng hoạt động tại Campuchia và tìm kiếm các phương án bố trí chỗ ở tạm thời cho cư dân trên tàu. Nhiều người trong số này sở hữu cabin trên tàu và sinh sống tại đây lâu dài.

Trong tuyên bố, công ty Villa Vie Residences cho biết: “Kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2, chúng tôi đã thực hiện những biện pháp đáng kể để giảm tiêu thụ nhiên liệu, trong đó có việc giảm tốc độ di chuyển theo lịch trình và dành nhiều thời gian hơn tại các cảng. Những biện pháp này vẫn chưa đủ để bù đắp mức tăng phi thường của chi phí nhiên liệu và chúng tôi không thể tiếp tục gánh chịu những khoản lỗ hoạt động phát sinh”.

Du thuyền Odyssey đã liên tục hoạt động kể từ khi rời Belfast ở Bắc Ireland hơn 2 năm trước. Theo giới thiệu, con tàu dài khoảng 195 m này là du thuyền có quy mô vừa phải, mang đến cách sống mới và đưa hành khách đến những nơi mà các tàu khác không thể tiếp cận.

Theo trang web của Villa Vie, chi phí cư trú trên du thuyền Odyssey trong 5 năm bắt đầu từ 59.999 USD, trong khi giá mua cabin để ở lâu dài là 119.999 USD. Chủ sở hữu còn phải trả phí hằng tháng, hiện dao động từ 3.299-9.500 USD tùy loại phòng. Khoản phí này bao gồm thức ăn, đồ uống, Wi-Fi, dịch vụ chăm sóc y tế, vệ sinh phòng và các chi phí khác. Hành khách cũng có thể thuê cabin với giá từ 3.499 USD/tháng.

Theo trang web của công ty, con tàu dự kiến ghé thăm hơn 400 điểm đến trong hành trình liên tục vòng quanh thế giới.

Tuy nhiên, Villa Vie Residences cho biết chi phí nhiên liệu tăng vọt do chiến tranh Mỹ - Iran và những gián đoạn tại eo biển Hormuz đã tạo ra áp lực tài chính không thể giải quyết.

Theo công ty, chi phí nhiên liệu hằng tháng tính trên mỗi cabin đã tăng từ khoảng 1.800 USD lên tới 8.000 USD tại một số khu vực ở châu Á, nơi nhập khẩu một lượng lớn năng lượng từ Trung Đông.

Villa Vie cho biết việc chuyển toàn bộ phần chi phí tăng thêm sang cho cư dân không phải là giải pháp thực tế. Công ty này đang nỗ lực tái cơ cấu và bổ sung vốn trong 2 tháng tới, song nhấn mạnh rằng không có gì đảm bảo sẽ đạt được kết quả.

Bà Holly Hennessy, người đã sống trên du thuyền Odyssey cùng chú mèo Captain kể từ khi con tàu bắt đầu hành trình, cho biết cư dân chỉ được thông báo chưa đầy một ngày trước khi phải rời tàu. Tuy nhiên, theo bà, những dấu hiệu về tình hình khó khăn đã xuất hiện từ trước đó. Bà kể: “Khoảng thời gian kể từ khi chiến tranh nổ ra thực sự rất khó khăn”. Bà cho biết cư dân đã được yêu cầu đóng phụ phí nhiên liệu từ tháng 5. Du thuyền Odyssey đã cắt giảm hoạt động làm mát để tiết kiệm năng lượng, khiến cuộc sống trên tàu trở nên khó chịu.

Dù vậy, bà khẳng định cơ hội được sống trên du thuyền là “vô giá”. Bà nói: “Với mô hình hoạt động như hiện nay, điều đó không thể duy trì lâu dài. Nhưng điều đó không làm mất đi những kỷ niệm, những cuộc phiêu lưu và những khoảnh khắc đặc biệt khi được thực sự trở thành một công dân toàn cầu”.

Bà Sharon Lane, một người đã nghỉ hưu ở bang California (Mỹ) và mua cabin trên tàu, từng nói hồi tháng 6 rằng bà dự định sống trên du thuyền Odyssey chừng nào con tàu còn hoạt động. Bà Lane nói: “Đây là nhà của tôi. Tôi chỉ đang sống trên con tàu này và tận hưởng cuộc sống ở đây”. Bà đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời để mua cabin trên tàu.

Năm 2025, công ty điều hành du thuyền này ước tính con tàu còn có thể hoạt động trên biển trong 15 năm nữa.