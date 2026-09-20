Chiến tranh Iran và El Nino đe dọa nguồn cung lương thực châu Á

Theo báo cáo công bố ngày thứ Năm của công ty tư vấn rủi ro Verisk Maplecroft, Indonesia - quốc gia sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới, đang hứng chịu nhiều vụ cháy rừng khó kiểm soát làm gián đoạn thu hoạch

Theo báo cáo công bố ngày thứ Năm của công ty tư vấn rủi ro Verisk Maplecroft, Indonesia - quốc gia sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới, đang hứng chịu nhiều vụ cháy rừng khó kiểm soát làm gián đoạn thu hoạch. Lượng mưa gió mùa mà Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu, phụ thuộc vào đang thấp hơn 15% so với mức bình thường. Sản lượng đường của Thái Lan cũng được dự báo sụt giảm.

Hai mối đe dọa song hành từ chiến tranh và thời tiết đang đẩy lạm phát lương thực lên cao, một yếu tố được xác lập là nguyên nhân gây bất ổn. Hơn một nửa số quốc gia nằm trong nhóm rủi ro cao hoặc rất cao trên Chỉ số An ninh Lương thực của Verisk Maplecroft cũng thuộc hai nhóm cao nhất của Chỉ số Bất ổn Dân sự do công ty này xây dựng. Nhóm này bao gồm Ấn Độ, Bangladesh, Philippines và Indonesia, những nơi các cuộc biểu tình đã nổ ra trong những tuần gần đây.

Hơn một nửa số quốc gia nằm trong nhóm rủi ro cao hoặc rất cao trên Chỉ số An ninh Lương thực của Verisk Maplecroft cũng thuộc hai nhóm cao nhất của Chỉ số Bất ổn Dân sự do công ty này xây dựng

Báo cáo nhận định dữ liệu cho thấy nếu áp lực về giá cả và nguồn cung lương thực gia tăng, đồng thời chính phủ bị đánh giá là phản ứng kém hiệu quả, bất ổn dân sự và bất ổn chính trị có thể xuất hiện tại những thị trường có rủi ro cao hơn này. Đối với các quốc gia chìm trong xung đột như Afghanistan và Myanmar, một cú sốc lương thực sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo.

Thái Lan, quốc gia phụ thuộc lớn vào năng lượng và phân bón nhập khẩu, cũng đang chịu áp lực ngày càng tăng từ nông dân mắc nợ trước mùa gieo trồng tiếp theo

Thái Lan, quốc gia phụ thuộc lớn vào năng lượng và phân bón nhập khẩu, cũng đang chịu áp lực ngày càng tăng từ nông dân mắc nợ trước mùa gieo trồng tiếp theo. Verisk Maplecroft cho biết các tác động đang ngày càng rõ rệt. Tại nhiều vùng nông nghiệp trọng điểm, các quyết định gieo trồng và bón phân được đưa ra trong giai đoạn đỉnh điểm của gián đoạn, đồng nghĩa những tác động tiêu cực có thể đã bị cố định ngay cả khi tình hình địa chính trị được cải thiện trong những tháng tới.