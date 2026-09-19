Chiến tranh Iran khiến Mỹ tiêu tốn 43,6 tỷ USD, đồng minh đối mặt nguy cơ chậm nhận vũ khí tới 5 năm

Tài liệu cho thấy khoản chi lớn nhất nằm ở đạn dược. CENTCOM ước tính Mỹ cần khoảng 28,1 tỷ USD để bổ sung số vũ khí, đạn dược đã sử dụng trong chiến dịch, trong khi hơn 4,3 tỷ USD liên quan đến các thiết bị quân sự bị mất hoặc hư hại. Washington Post cho biết con số 43,6 tỷ USD chưa bao gồm những khoản chi trong tương lai để sửa chữa hoặc xây dựng lại các cơ sở quân sự Mỹ bị hư hại tại Trung Đông.

Con số mới nhất từ CENTCOM cao hơn đáng kể so với các báo cáo trước đó. Dữ liệu công bố trước đó của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết tổng chi phí đến cuối tháng 9 dừng ở mức 37,5 tỷ USD. Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) ứớc tính chi phí cuộc chiến đạt khoảng 38 tỷ USD tính đến hết tháng 7, đồng thời nhận định Mỹ sẽ phải tốn thêm từ 2 đến 3 tỷ USD mỗi tháng tùy thuộc vào mức độ gay gắt của các đợt giao tranh.

Cuộc chiến với Iran không chỉ làm gia tăng chi phí quân sự của Mỹ mà đang bắt đầu tác động đến khả năng cung cấp vũ khí của Washington cho các đồng minh.

Mỹ đã chính thức đưa ra cảnh báo tới các quốc gia đồng minh về việc thời gian bàn giao nhiều dòng vũ khí quan trọng có thể bị kéo dài lên tới 5 năm. Nguyên nhân xuất phát từ việc Washington phải ưu tiên dồn nguồn lực bù đắp kho dự trữ quân sự đang cạn kiệt sau 7 tháng giao tranh căng thẳng với Iran.

Sự chậm trễ này đang giáng đòn mạnh vào kế hoạch củng cố phòng thủ của nhiều nước châu Âu. Trong đó, Đức đã gửi đề nghị yêu cầu Washington đẩy nhanh tiến độ giao bệ phóng Typhon và tên lửa hành trình Tomahawk. Tuy nhiên, tập đoàn quốc phòng Raytheon (thuộc RTX) cảnh báo khó có thể hoàn thành các đơn hàng này trong vòng nửa thập kỷ tới do thiếu hụt linh kiện và năng lực sản xuất bị quá tải.

Để khắc phục tình trạng này, các tập đoàn quân sự hàng đầu đang tìm cách mở rộng quy mô. Điển hình như Lockheed Martin đã lên kế hoạch nâng sản lượng tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE Patriot từ 600 quả lên 2.000 quả mỗi năm.

Dự kiến tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra vào tuần tới ở New York, các nhà lãnh đạo châu Âu và Liên minh châu Âu (EU) sẽ gia tăng sức ép lên Chính quyền Tổng thống Trump nhằm tháo gỡ vướng mắc bản quyền và ưu tiên viện trợ phòng không cho Ukraine.