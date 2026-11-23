Ảnh: Tên lửa được phóng bởi lực lượng Houthi tại Yemen. Ảnh: THX/TTXVN

Mục đích là buộc phòng không Saudi Arabia phải trực chiến liên tục và tiêu hao tên lửa đánh chặn, trong khi Houthi tiết kiệm được kho tên lửa đang cạn dần.

Tờ National của UAE mới đây dẫn lời các nhà phân tích quốc phòng cho biết, phòng không Saudi Arabia đang chịu sức ép kéo dài từ chiến thuật mới trên của Houthi. Theo đó, mỗi đợt tấn công chỉ có một tên lửa, nhưng vẫn buộc Saudi Arabia phải phóng tên lửa đánh chặn và duy trì hệ thống phòng thủ ở trạng thái báo động thường trực. Trong khi đó, Houthi giữ lại được phần lớn kho tên lửa vốn có hạn của mình.

Chiến thuật này bộc lộ rõ qua các cuộc tấn công vào những mục tiêu quan trọng ở Riyadh. Ngày 19/11, vụ tấn công làm vỡ kính trên bảy đến tám tầng của tháp PIF. Tháp PIF cao 385 m với 80 tầng, là trụ sở của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) và là tòa nhà cao nhất ở Khu Tài chính King Abdullah. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy hai tuần một cuộc tấn công của Houthi gây hư hại cho một công trình biểu tượng ở khu tài chính Riyadh, sau vụ tòa nhà của tập đoàn dầu khí Aramco trúng đòn ngày 8/11. Theo National, Houthi lặp lại cách đánh này vào 20/11, khi Saudi Arabia đánh chặn một tên lửa đạn đạo duy nhất trên bầu trời phía Nam nước này.

Houthi chuyển sang chiến thuật gây sức ép kéo dài

Ông Nawaf Obaid, nhà phân tích an ninh người Saudi Arabia và nghiên cứu viên cao cấp tại Đại học King's College London, nói với National rằng Houthi ngày càng chú trọng duy trì sức ép thay vì mở các đợt tấn công ồ ạt. "Lực lượng Houthi, với khả năng phóng tên lửa bị suy giảm nghiêm trọng do các cuộc không kích chính xác của Saudi Arabia, đang cố gắng hết sức để làm suy yếu hệ thống phòng không của Saudi Arabia theo thời gian. 'Một quả mỗi đêm' sẽ là mô tả chính xác chiến lược của họ", ông Obaid nói.

Một nguồn tin quốc phòng ở Riyadh cho biết Iran từng dùng cách đánh tương tự với Bahrain: phóng từng tên lửa riêng lẻ để buộc đối phương kích hoạt hệ thống phòng thủ và dùng tên lửa đánh chặn. "Thành công của hệ thống phòng không không thể chỉ được đo lường bằng số lượng tên lửa bị đánh chặn, mà còn phải được đo lường bằng việc liệu quốc gia đó có thể duy trì hoạt động bình thường hay không", nguồn tin này nói. Theo nguồn tin, phần lớn người dân Riyadh vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng họ hiểu rằng sân bay, khu tài chính và các cơ sở quan trọng khác đang nằm trong tầm tấn công.

Một số ý kiến cho rằng kho tên lửa đạn đạo của Houthi đang cạn dần, theo ước tính chỉ còn khoảng 100-200 quả. Nếu đúng, điều này giải thích vì sao Houthi chọn tấn công lẻ tẻ vào các mục tiêu dân sự thay vì phóng loạt. Dù vậy, chỉ một tên lửa cũng đủ buộc các chỉ huy Saudi Arabia liên tục duy trì mức sẵn sàng chiến đấu cao, nhất là khi các địa điểm dân sự quan trọng trở thành mục tiêu.

Ông Obaid lấy vụ tấn công tháp PIF làm ví dụ để nhấn mạnh rằng nhân viên radar quân sự phải chuyển cảnh báo sang chính quyền dân sự đủ nhanh để người dân kịp trú ẩn. Theo ông, thách thức dài hạn hơn là bổ sung kho tên lửa đánh chặn cho hai hệ thống Patriot và THAAD, xương sống của phòng không Saudi Arabia. Ông cho rằng sự hỗ trợ liên tục của Mỹ có ý nghĩa sống còn.

Saudi Arabia tìm thêm nguồn cung ngoài Mỹ

Saudi Arabia cũng đang tìm nguồn cung ngoài Mỹ cho các hệ thống phòng không tầm trung và tầm ngắn. Theo các nhà phân tích, Riyadh đang xem xét hệ thống SAMP/T do Pháp và Italy hợp tác phát triển cùng tên lửa đánh chặn Aster đi kèm, hệ thống IRIS-T của Đức (đã hoạt động hiệu quả ở Ukraine) và hệ thống Sky Sabre của Anh. Một số nước châu Âu cũng đã có sự hiện diện trên thực địa. Italy triển khai hệ thống phòng không, radar và tiêm kích Eurofighter tới Saudi Arabia. Pháp có nhân sự tại Yanbu. Anh điều tiêm kích Typhoon của Không quân Hoàng gia tham gia phòng thủ và cử binh sĩ hỗ trợ phòng không cho Saudi Arabia.

Hàn Quốc đang trở thành nhà cung cấp quan trọng. Năm 2024, Saudi Arabia ký hợp đồng trị giá 3,2 tỷ USD mua 10 tổ hợp Cheongung-II, hệ thống tên lửa phòng không tầm trung của Hàn Quốc. Tháng 4/2026, tờ Wall Street Journal đưa tin Saudi Arabia đề nghị hai tập đoàn quốc phòng Hanwha và LIG Nex1 có thể đẩy nhanh tiến độ giao hàng. Theo kế hoạch ban đầu, Hàn Quốc sẽ bắt đầu giao hệ thống cho Saudi Arabia từ năm 2028. Thổ Nhĩ Kỳ cũng nổi lên như một nhà cung cấp tiềm năng, với dòng tên lửa đất đối không Hisar và hệ thống phòng không Korkut.

Riyadh cũng tìm các giải pháp chống thiết bị bay không người lái (UAV) chi phí thấp. Các chuyên gia Ukraine có mặt trong khu vực đang tư vấn cách đánh chặn UAV loại Shahed. Các công ty Estonia chào bán giải pháp tác chiến điện tử và UAV đánh chặn. Một lựa chọn giá rẻ khác là Hệ thống Vũ khí Tiêu diệt Chính xác Tiên tiến (APKWS). Hệ thống này gắn bộ dẫn đường laser vào rocket Hydra 70 mm, biến một rocket không điều khiển thành vũ khí chính xác. Không quân Anh đã lắp APKWS lên tiêm kích Typhoon triển khai ở Trung Đông, làm phương án chi phí hơn tên lửa không đối không thông thường khi đánh chặn UAV. Hệ thống này cũng có thể lắp trên máy bay hạng nhẹ và trực thăng.

Lời kêu gọi xây dựng "ô phòng thủ" khu vực

Theo tờ The National, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng các nước trong khu vực cần xây dựng một hệ thống phòng không chung, thay vì mỗi nước tự vận hành mạng lưới phòng thủ riêng để đối phó với cùng một mối đe dọa. Nhà phân tích quốc phòng Francis Tusa nhận định, cách tiếp cận riêng lẻ hiện nay khiến các nước không có được cái nhìn toàn diện về tình hình và để lại nhiều lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ.

Ông Tusa cho rằng việc xây dựng một mạng lưới phòng không tích hợp, cho phép các nước chia sẻ dữ liệu về vị trí mục tiêu và thông tin cảnh báo, sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Theo ông Tusa, các nước vùng Vịnh đã thảo luận về việc thành lập một trung tâm điều phối phòng không chung trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, những cuộc tấn công gần đây nhằm vào cơ sở hạ tầng tại nhiều nước trong khu vực đã khiến nhu cầu chia sẻ dữ liệu radar trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.