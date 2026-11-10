Chiến thắng Ông Hào: Dấu son lịch sử giữa lòng Cần Thơ

Di tích lịch sử Chiến thắng Ông Hào tại ấp Trường Thọ 1, xã Trường Long, thành phố Cần Thơ, là nơi ghi dấu trận tập kích ngày 8/6/1965 của Tiểu đoàn Tây Đô và lực lượng vũ trang huyện Ô Môn, góp phần làm thất bại cuộc càn quét quy mô lớn của địch.

“Địa điểm Chiến thắng Ông Hào” được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố vào năm 1998 và được đầu tư xây dựng và khánh thành năm 2012. Đây không chỉ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng mà còn là điểm tham quan, sinh hoạt văn hóa ý nghĩa của nhân dân và du khách.

Khuôn viên sân lễ và Tượng đài Chiến thắng Ông Hào. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Một góc không gian xanh trong khuông viên khu di tích lịch sử Chiến thắng Ông Hào. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Tượng đài Chiến thắng Ông Hào, biểu tượng vươn cao thể hiện khí thế tiến công và tinh thần đoàn kết chiến đấu của quân dân ta. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Sa bàn điện tử tái hiện diễn biến trận đánh ngày 8/6/1965. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Sa bàn và hoành sơn tái hiện diễn biến trận đánh ngày 08/6/1965 bên trong nhà truyền thống. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Hiện vật được trưng bày tại nhà truyền thống. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Tượng đài Chiến thắng Ông Hào. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Thế hệ trẻ tìm hiểu diễn biến trận đánh qua mô hình sa bàn tại Nhà trưng bày di tích. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Học sinh tìm hiểu lịch sử thông qua các hiện vật trưng bày. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Nhà truyền thống - nơi trưng bày các hiện vật lịch sử. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Bức phù điêu ở chân tượng đài, tái hiện sống động hình ảnh quân và dân phối hợp chiến đấu. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Một góc trưng bày các hiện vật bên trong nhà truyền thống. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Các hiện vật được trưng bày tại nhà truyền thống. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Một góc trưng bày các tư liệu, hiện vật tại nhà truyền thống. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Di tích lịch sử Chiến thắng Ông Hào - địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN