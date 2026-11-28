Đội bóng phố Núi tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc với bốn bàn thắng, biến một trận đấu tưởng chừng nằm ngoài tầm với thành chiến thắng đáng nhớ.

Trước vòng 9, CA TPHCM đang có phong độ không tốt khi thua 1-2 trước Hà Tĩnh ở vòng 8. Đây đã là trận thua thứ ba liên tiếp của đội bóng này tại V.League, sau những thất bại trước CAHN và Đà Nẵng.

CA TPHCM đã trải qua một trận đấu khó tin khi đánh mất lợi thế dẫn trước hai bàn, để rồi nhận thất bại 2-4 trước HAGL ngay trên sân nhà. Ảnh: HAGL

Tiếp đón HAGL được xem là cơ hội cho đội chủ nhà tìm lại niềm vui chiến thắng. Đội bóng phố Núi cũng không có phong độ tốt khi vừa thua Thanh Hóa 1-2 ở vòng đấu trước.

Với lợi thế sân nhà, CA TPHCM nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra khác biệt. Phút thứ 9, từ tình huống đá phạt bên cánh trái, bóng được đưa vào vòng cấm và hậu vệ HAGL phá bóng trúng đầu Jason Cummings, đổi hướng bay vào lưới. Đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0.

Đến phút 39, CA TPHCM tiếp tục khiến hàng thủ đội khách trả giá. Quang Hùng thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Olaha dứt điểm cận thành, nhưng thủ môn Trung Kiên đã cản phá thành công. Jason Cummings có mặt đúng lúc, không bị ai theo kèm và dễ dàng đưa bóng vào lưới, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Tưởng như hai bàn dẫn trước sẽ giúp CA TPHCM kiểm soát trận đấu, nhưng mọi thứ bất ngờ đảo chiều sau giờ nghỉ. HAGL vùng lên mạnh mẽ và liên tiếp khiến đội chủ nhà choáng váng.

Ngay đầu hiệp hai, Julio Cesar bật cao đánh đầu chính xác, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Chỉ một phút sau, Matheus Lucas xử lý bóng kỹ thuật trước khi tung cú sút đánh bại Patrik Lê Giang, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Từ thế bị dẫn hai bàn, HAGL bất ngờ ngược dòng khó tin. Phút 79, trong một pha phản công nhanh, Thanh Long dứt điểm quyết đoán, giúp đội khách vượt lên dẫn 3-2.

Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Ở những phút cuối trận, sai lầm của hàng phòng ngự CA TPHCM tạo cơ hội để Minh Tâm ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-2 cho HAGL.

Bị dẫn trước hai bàn nhưng ghi liền bốn bàn để giành trọn ba điểm, HAGL tạo nên một màn ngược dòng đáng chú ý của vòng đấu. Trong khi đội bóng phố Núi có lý do để ăn mừng, CA TPHCM phải đối diện với nhiều dấu hỏi sau một thất bại khó chấp nhận.