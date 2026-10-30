Chiến thắng của Tổng thống Brazil: Niềm vui hôm nay, phép thử ngày mai

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva phát biểu mừng chiến thắng ngày 25/10, sau cuộc bầu cử. (Nguồn|: Getty Images)

Lợi thế quyết định trước sức trẻ

Theo kết quả được công bố, ông Lula da Silva giành 51,8% số phiếu, hơn đối thủ giành được 48,2% số phiếu, qua đó giành chiến thắng chung cuộc. Ở tuổi 80, nhà lãnh đạo kỳ cựu đã tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục sau khi bị dẫn trước ở vòng một ngày 4/10. Chiến thắng này không chỉ là dấu mốc trong sự nghiệp chính trị của ông Lula da Silva, mà còn gợi mở một bài học quan trọng về mối quan hệ giữa kinh nghiệm chính trị, sức trẻ và khả năng chinh phục cử tri.

Thắng lợi của ông Lula da Silva bắt nguồn từ khả năng chuyển hóa kinh nghiệm cầm quyền lâu năm thành niềm tin chính trị. Xuất thân từ một gia đình nghèo ở bang Pernambuco, từng là công nhân luyện kim và thủ lĩnh công đoàn, ông Lula da Silva đã trải qua hành trình chính trị nhiều thăng trầm.

Sau hai nhiệm kỳ liên tiếp, ông trở lại nắm quyền năm 2023 và tiếp tục theo đuổi các chương trình giảm nghèo, mở rộng phúc lợi xã hội, cải thiện giáo dục và y tế, đồng thời kiềm chế nạn phá rừng Amazon. Những chính sách này tạo nên cơ sở xã hội tương đối vững chắc, đặc biệt trong các tầng lớp lao động và người có thu nhập thấp.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2026, ông Lula da Silva đã khai thác lợi thế đó bằng cách nhấn mạnh tính liên tục của các chính sách an sinh, bảo vệ môi trường và phát triển bao trùm. Khi người dân vẫn phải đối mặt với chi phí sinh hoạt, lãi suất cao, áp lực nợ công và tình trạng tội phạm, kinh nghiệm điều hành trở thành một yếu tố quan trọng giúp cử tri cân nhắc giữa sự quen thuộc và những cam kết thay đổi.

Cuộc đua sít sao cho thấy phe cánh hữu có nền tảng ủng hộ đáng kể, song ông Lula da Silva vẫn thành công trong việc tập hợp lực lượng và thuyết phục một bộ phận lớn cử tri rằng kinh nghiệm cầm quyền của mình là lựa chọn phù hợp hơn trong thời điểm đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Trong nước, chiến thắng của ông Lula da Silva được những người ủng hộ đón nhận bằng các cuộc tập hợp đông đảo tại São Paulo và nhiều thành phố khác. Phe cánh tả coi đây là sự khẳng định đối với dân chủ, các chương trình xã hội, hệ thống y tế và giáo dục công, cũng như những nỗ lực bảo vệ Hiến pháp.

Lãnh đạo một số nước láng giềng cũng đã chào đón chiến thắng của ông Lula da Silva. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hoan nghênh kết quả, nhấn mạnh thắng lợi của người dân Brazil; Tổng thống Paraguay Santiago Peña cũng chúc mừng người dân Brazil sau tiến trình bầu cử.

Những người ủng hộ Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ăn mừng tại Rio de Janeiro sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai. (Nguồn: Getty Images)

Nền tảng cho sự ổn định dài hạn

Với chiến thắng này, Tổng thống Lula da Silva sẽ tiếp tục lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh trong vòng 4 năm tới. Về đối nội, Tổng thống Lula da Silva dự kiến tiếp tục ưu tiên phát triển kinh tế gắn với công bằng xã hội, tập trung giảm nghèo, thu hẹp bất bình đẳng, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Chính phủ sẽ duy trì, mở rộng các chương trình an sinh xã hội, tăng cường đầu tư cho y tế, giáo dục và cải thiện chất lượng dịch vụ công. Bên cạnh đó, ông Lula da Silva dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy bảo vệ rừng Amazon, kiểm soát nạn phá rừng và phát triển bền vững.

Trên bình diện quốc tế, việc ông Lula da Silva tiếp tục cầm quyền đồng nghĩa với khả năng Brazil sẽ theo đuổi chính sách độc lập, tự chủ, tăng cường hợp tác với BRICS, các nước phương Nam toàn cầu và thúc đẩy hội nhập Mỹ Latinh thông qua MERCOSUR. Ông cũng sẽ ưu tiên duy trì, cải thiện quan hệ với Mỹ, thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc, Nga và Liên minh châu Âu trên cơ sở lợi ích quốc gia; mở rộng hợp tác với châu Á, châu Phi và Trung Đông, tăng cường vai trò của Brazil trong giải quyết các vấn đề quốc tế.

Tuy nhiên, những khó khăn không nhỏ cũng đang chờ đợi phía trước đối với chính quyền của ông Lula da Silva. Chính phủ của ông sẽ phải nỗ lực duy trì chính sách an sinh trong điều kiện ngân sách hạn chế. Trong khi đó, nợ công ở mức cao và triển vọng tăng trưởng hạn chế gây sức ép lớn lên khả năng duy trì phúc lợi xã hội. Tình trạng tội phạm, chia rẽ chính trị và sự phản đối của phe trung thành với dòng họ Bolsonaro cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm an ninh, củng cố niềm tin xã hội và xây dựng đồng thuận quốc gia.

Về mặt đối ngoại, một số bài toán lớn cũng đặt ra đối với Brazil. Ở cấp độ khu vực, sự khác biệt về đường lối giữa các chính phủ Mỹ Latinh gây khó khăn cho hội nhập và phối hợp chính sách trong khu vực. Brazil phải dung hòa mục tiêu bảo vệ rừng Amazon, ứng phó biến đổi khí hậu với yêu cầu phát triển kinh tế. Trong quan hệ với Mỹ, dưới thời Tổng thống Donald Trump, quan hệ giữa Brazil và Mỹ không mấy suôn sẻ. Brazil có thể tiếp tục phải chịu sức ép về thuế quan, thương mại và các vấn đề địa chính trị, buộc chính quyền của ông Lula phải vừa bảo vệ lợi ích kinh tế, vừa tránh để bất đồng song phương ảnh hưởng đến các lĩnh vực hợp tác thiết yếu.

Ở phạm vi toàn cầu, Brazil phải phối hợp với Trung Quốc, Nga và các thành viên khác trong khuôn khổ BRICS, đồng thời duy trì hợp tác với châu Âu. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn, các trung tâm quyền lực quốc tế gia tăng, việc duy trì một chính sách đối ngoại phù hợp đối với một quốc gia như Brazil không phải là điều dễ dàng.

Có thể nói, đương kim Tổng thống Lula da Silva bằng kinh nghiệm của quá trình lãnh đạo lâu dài và chính sách hướng về số đông đã giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua tại Brazil. Chiến thắng của ông sẽ giúp Brazil tiếp tục theo đuổi những chính sách đã được định hình trong 4 năm qua. Tuy nhiên, những khó khăn trong nước vẫn rất lớn và bối cảnh quốc tế luôn thay đổi.

Vì vậy, chiến thắng trong bầu cử mới chỉ là bước khởi đầu; hiệu quả quản trị, khả năng tạo đồng thuận cùng một chính sách đối ngoại đúng đắn sẽ quyết định sự thành công trong nhiệm kỳ tổng thống thứ tư của ông Lula da Silva trong những năm tới.