Trước khi trận đấu diễn ra tại sân Stade Velodrome, thành phố Marseille (Pháp), bầu không khí trên khán đài đã trở nên căng thẳng khi cổ động viên hai đội liên tục ném vật thể và pháo sáng về phía nhau.

Đáng chú ý, khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút nữa là bắt đầu, một nhóm cổ động viên Marseille bất ngờ rời khỏi khu vực khán đài dành cho đội chủ nhà và truy đuổi một nhóm cổ động viên Bulgaria. Những người này sau đó tới khu vực dành cho cổ động viên đội khách, nơi có khoảng 500 người hâm mộ Levski Sofia đang có mặt.

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Marseille cung cấp cho hãng tin AFP, 5 cổ động viên đã được đưa đến bệnh viện với các chấn thương như tổn thương mắt, chấn thương đầu và trật khớp vai. Ngoài ra, 6 người khác được nhân viên y tế sơ cứu ngay tại hiện trường với nhiều mức độ thương tích khác nhau.

Một cổ động viên Levski Sofia dính đầy máu cố gắng thoát khỏi đám đông cổ động viên Marseille trước trận đấu Europa League — Justine MEDDAH / AFP

Nguồn tin cảnh sát xác nhận toàn bộ những người bị thương đều là công dân Bulgaria. Tính đến thời điểm thông tin được công bố, chưa có trường hợp bắt giữ nào được ghi nhận.

Trước tình hình hỗn loạn, lực lượng an ninh đã nhanh chóng can thiệp và lập lại trật tự, giúp trận đấu được tổ chức đúng giờ. Dù vậy, một số vụ xô xát nhỏ vẫn tiếp tục xảy ra trên khán đài, đặc biệt trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp.

Phát biểu sau sự việc, huấn luyện viên Julio Velazquez của Levski Sofia bày tỏ sự thất vọng và lên án mạnh mẽ những hành vi bạo lực.

"Đây là điều không thể chấp nhận được đối với bóng đá. Tôi muốn gửi lời chia sẻ đến những cổ động viên bị ảnh hưởng bởi sự cố này. Hy vọng không có điều gì quá nghiêm trọng xảy ra. Tôi thực sự rất buồn trước tình huống này", nhà cầm quân của Levski Sofia chia sẻ.

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Trong khi đó, phía Marseille cũng lên tiếng về vụ việc. Đại diện đội bóng Pháp cho biết câu lạc bộ đang "nỗ lực để hiểu rõ hoàn cảnh chính xác của những sự việc này".

Huấn luyện viên Bruno Genesio của Marseille cũng không giấu được sự tiếc nuối khi chứng kiến những hình ảnh bạo lực xảy ra trước trận đấu.

"Đây là một sự việc rất đáng tiếc. Những hành vi như vậy là không thể chấp nhận được trong bóng đá", Genesio nhấn mạnh.

Trở lại diến biến trên sân cỏ, Marseille hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm khi đánh bại Levski Sofia với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Amine Gouiri trên chấm phạt đền ở phút 28.

Dẫu vậy, chiến thắng của đội bóng nước Pháp khó có thể được tận hưởng trọn vẹn khi những hình ảnh bạo lực bên ngoài sân cỏ đã trở thành tâm điểm đáng chú ý. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn bạo lực cổ động viên, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác bảo đảm an ninh tại các trận đấu bóng đá cấp châu lục.