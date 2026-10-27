Chiến thắng của Harry Kane duy trì sự cân bằng cho... Quả bóng Vàng

Trước giờ trao giải, kịch bản Kylian Mbappe giành Quả bóng vàng 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành hiện thực. Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là cột mốc lịch sử làm thay đổi trật tự túc cầu thế giới vì Pháp và Argentina đang dẫn đầu trên BXH các quốc gia chinh phục Quả bóng Vàng nhiều nhất (cùng 8 lần).

Một khi Mbappe thắng giải, nước Pháp chính thức vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng vàng với tổng cộng 9 lần đoạt danh hiệu, vượt qua Argentina để trở thành quốc gia sở hữu nhiều QBV nhất mọi thời đại.

Chiến thắng giả định này trước hết là sự khẳng định cho vị thế cá nhân của Mbappe. Ý nghĩa quan trọng hơn nằm ở bức tranh tổng thể của nền bóng đá hình lục lăng. Trong khi 8 Quả bóng vàng của Argentina gắn liền trọn vẹn với một thiên tài kiệt xuất duy nhất là Lionel Messi thì vinh quang của Pháp lại đại diện cho chiều sâu đào tạo và sự tiếp nối phi thường qua nhiều thế hệ.

Nhóm đầu Quả bóng vàng vẫn đang hết sức cân bằng

Trước Mbappe, nước Pháp đã từng tự hào vinh danh những tượng đài bất tử như Raymond Kopa mở đường vào năm 1958, Michel Platini với cú hat-trick danh hiệu liên tiếp (1983-1985), cỗ máy ghi bàn Jean-Pierre Papin (1991), nhạc trưởng Zinedine Zidane (1998), chân sút mẫu mực Karim Benzema (2022) và gần nhất là Ousmane Dembele (2025).

Trong khi Messi đã giã từ sự nghiệp quốc tế và rất khó đua QBV trong tương lai thì Pháp vẫn đang dồi dào ứng viên. Vì vậy, việc Argentina đua tranh với Pháp gần như là điều không thể. Nhưng nhờ việc Kane thắng giải, Argentina vẫn duy trì vị thế đồng dẫn đầu và chưa phải đuổi theo thế lực đối địch.

Ở cấp CLB, Real Madrid và Barcelona đang chia sẻ vị trí số 1 ở hạng mục CLB giành Quả bóng Vàng nhiều nhất (cùng 12 lần). Vị thế cân bằng của họ được duy trì suốt 4 năm qua. Sau trường hợp của Karim Benzema năm 2022, không cầu thủ nào thuộc Real Madrid/Barcelona đoạt Quả bóng vàng. Các danh hiệu gần đây thuộc về Lionel Messi (Inter Miami), Rodri (Man City), Dembele (PSG) và Harry Kane (Bayern Munich).

NHM rất kỳ vọng sẽ có sự đột phá trên đỉnh BXH Quả bóng Vàng dành cho các CLB vì chỉ cần một trong hai cái tên Mbappe và Yamal bước lên bục vinh quang thì sự cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Tuy nhiên, với chiến thắng của Kane, cuộc đua song mã Real Madrid vs Barcelona sẽ phải chờ đợi thêm một năm.

Qua các chi tiết trên, có thể khẳng định việc Kane chiến thắng năm nay đã giúp cân bằng ngôi đầu bảng xếp hạng các quốc gia và các CLB giành nhiều Quả bóng vàng nhất mọi thời đại.