Chiến thắng của đảng Dân chủ tạo bước ngoặt tại Thượng viện Mỹ

Ông Schumer nhấn mạnh: “Những gì chúng ta chứng kiến là sự thay đổi mang tính thế hệ trên bản đồ chính trị Thượng viện, điều sẽ làm thay đổi nước Mỹ”.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 hôm 3/11, phản ánh sự phản đối rộng rãi của cử tri đối với Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa. Ông Schumer ca ngợi chiến thắng của đảng Dân chủ, cho rằng đảng đã lựa chọn được những ứng cử viên có năng lực, tập trung vận động tranh cử vào các vấn đề chi phí sinh hoạt, tình trạng hỗn loạn và tham nhũng. Song, ông cũng cảnh báo chính đảng của mình: “Người dân Mỹ đã bỏ phiếu cho sự thay đổi, và giờ đây, đảng Dân chủ phải thực hiện điều đó”.

Tại cuộc họp báo ở Washington ngày 4/11, sau cuộc bầu cử, ông Schumer cũng đề cập tình trạng giá nhiên liệu và điện gia tăng, đồng thời cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump có hành vi tham nhũng. Ông cam kết đảng Dân chủ sẽ nỗ lực giảm chi phí sinh hoạt cho người dân Mỹ. Ông Schumer khẳng định: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giảm chi phí, dù có hay không có sự hợp tác của Tổng thống”.

Đảng Dân chủ đạt được những bước tiến đáng kể tại cả hai viện Quốc hội. Tại Thượng viện, đảng này giành thêm ít nhất 7 ghế tại các bang vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa hoặc các bang có cạnh tranh gay gắt, gồm Kansas, nơi gần 100 năm qua chưa bầu nghị sĩ Dân chủ vào Thượng viện, cùng Iowa, Texas, Ohio, Maine, North Carolina và South Carolina. Đảng Dân chủ cũng bảo vệ thành công các ghế cạnh tranh tại Georgia và Michigan.

Tại Hạ viện, đảng Dân chủ cũng giành chiến thắng tại hơn 20 khu vực bầu cử, trong đó có một số khu vực từng bỏ phiếu ủng hộ ông Trump năm 2024, với cách biệt hai chữ số.

Kết quả bầu cử được đánh giá sẽ làm thay đổi đáng kể cục diện chính trị tại Washington trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống Trump. Với quyền kiểm soát Quốc hội, đảng Dân chủ có thêm khả năng cản trở các chương trình lập pháp của Tổng thống, ngăn chặn các đề cử nhân sự và tiến hành điều tra hoạt động của chính quyền.