Chiến thắng Chi Lăng khắc sâu trong hồn thiêng sông núi

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Vũ Hoàng Anh phát biểu tại chương trình. Ảnh: TTXVN phát

Ôn lại truyền thống lịch sử, khẳng định giá trị to lớn của chiến thắng Chi Lăng, Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng Dương Thị Huyền Phương cho biết, ngày 10 tháng 10 năm 1427, tại ải Chi Lăng, dưới sự lãnh đạo của nghĩa quân Lam Sơn, tài thao lược của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi cùng các tướng lĩnh, quân và dân ta đã đập tan đạo quân viện binh do Liễu Thăng chỉ huy.

Chiến thắng đã tạo bước ngoặt quyết định đưa cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đến thắng lợi hoàn toàn, kết thúc hai mươi năm đô hộ của nhà Minh, mở ra thời kỳ độc lập, phát triển lâu dài của quốc gia Đại Việt. Chiến thắng Chi Lăng là khúc ca hùng tráng kết tinh lòng yêu nước, ý chí độc lập, sức mạnh đoàn kết và nghệ thuật quân sự của dân tộc...

Phát huy truyền thống của quê hương, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Chi Lăng đã đồng lòng vượt khó, đạt được thành tựu nổi bật trong mọi lĩnh vực của đời sống - xã hội. Diện mạo vùng quê cách mạng ngày nay đã thực sự “thay da đổi thịt”. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc Chi Lăng từng bước được cải thiện, nâng cao.

Nhân dân và cán bộ xã Chi Lăng nhận Bừng khen của Thủ tướng Chính phủ tại chương trình. Ảnh: TTXVN phát

Giai đoạn 2025 - 2030, xã đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng hằng năm từ 11- 12%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm từ 10% trở lên; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 đạt từ 68 triệu đồng trở lên. Đến năm 2030, xã cơ bản không còn hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025)…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Vũ Hoàng Anh khẳng định, trong lịch sử dựng nước và giữ nước, Chi Lăng là địa danh gắn với những chiến công oanh liệt nơi cửa ngõ phía Bắc của Tổ quốc. Chiến thắng Chi Lăng mãi là niềm tự hào, là tiếng vọng của hồn thiêng sông núi trong truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta. Năm 2027, theo chủ trương của Trung ương, lễ kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang sẽ được tổ chức với quy mô cấp quốc gia. Đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong việc gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử của dân tộc.

“Cha ông ta đã viết nên chiến công Chi Lăng bằng ý chí bảo vệ non sông. Các thế hệ hôm nay cần tiếp nối truyền thống ấy bằng tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Chi Lăng tiếp tục đoàn kết, xây dựng quê hương vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng, an ninh, xứng đáng với truyền thống của vùng đất anh hùng”, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhắn nhủ thế hệ trẻ.

Nhà trưng bày chiến thắng Chi Lăng. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Bí thư Đoàn thanh niên xã Chi Lăng Hoàng Trường An chia sẻ, vinh dự, tự hào được sinh ra và lớn lên trên quê hương lịch sử, tuổi trẻ Chi Lăng nguyện phấn đấu rèn đức, luyện tài để góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thời gian tới, Đoàn Thanh niên triển khai nhiều hoạt động về nguồn, khơi dậy lòng yêu nước, trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ; tích cực tham gia công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Chi Lăng.