Trước khi bước vào chiến dịch, trên cương vị Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 57, Trung đoàn 261, Sư đoàn Phòng không 361, Thượng úy Nguyễn Văn Phiệt tập trung huấn luyện bộ đội thuần thục các phương án chiến đấu sát với thực tế; đồng thời rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ khả năng xử trí linh hoạt, hiệp đồng chặt chẽ giữa các thành phần trong kíp chiến đấu.

Đêm 20, rạng sáng 21-12-1972, không quân Mỹ tiếp tục mở các đợt đánh phá Hà Nội, Hải Phòng với lực lượng lớn máy bay B-52 và máy bay chiến thuật. Khoảng 5 giờ ngày 21-12, lệnh báo động từ Sở chỉ huy Trung đoàn 261 truyền xuống trận địa. Chỉ sau ít phút, Tiểu đoàn 57 đã vào cấp sẵn sàng chiến đấu. Trên màn hiện sóng, các dải nhiễu dày đặc gây nhiều khó khăn cho việc phát hiện, phân biệt và bám sát mục tiêu.

Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Phiệt.

Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt cùng Sĩ quan điều khiển Nguyễn Đình Kiên và các trắc thủ tập trung phân tích, lựa chọn dải nhiễu, xác định chính xác mục tiêu B-52. Khi máy bay địch vào cự ly phóng, Tiểu đoàn trưởng hạ lệnh phóng quả đạn thứ nhất, nhưng đạn không rời bệ. Không để thời cơ đánh địch trôi qua, ông lập tức lệnh phóng quả thứ hai. Tên lửa được điều khiển chính xác, tiêu diệt B-52 lúc 5 giờ 9 phút.

Chiến thắng vừa đến, kíp chiến đấu chưa kịp trao đổi, rút kinh nghiệm thì thông báo mục tiêu B-52 ở cự ly 45km lại vang lên. Trên bệ phóng lúc này chỉ còn quả đạn cuối cùng. Trước tình huống ấy, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt động viên cán bộ, chiến sĩ: “Chúng ta phải cố gắng. Quả đạn cuối cùng phải đổi lấy một chiếc B-52”. Cả kíp chiến đấu lại căng mình trên màn hiện sóng, kiên trì phân tích các dải nhiễu, bám sát mục tiêu trong điều kiện địch gây nhiễu phức tạp.

Khi B-52 vào vùng hỏa lực, Tiểu đoàn trưởng ra lệnh phóng. Quả đạn được điều khiển chính xác, gặp mục tiêu ở cự ly 24km. Chiếc B-52 bốc cháy, rơi xuống khu vực chợ Thá, gần núi Đôi (Hà Nội). Thời điểm 5 giờ 19 phút ngày 21-12-1972, chiến công thứ hai của Tiểu đoàn 57 được xác lập. Chỉ trong khoảng 10 phút, đơn vị đã bắn rơi hai máy bay B-52 bằng hai quả đạn tên lửa, trong đó một chiếc rơi tại chỗ.

Nhớ lại trận đánh, Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt khẳng định: “Không có bí quyết nào bằng ý chí quyết tâm của bộ đội, chúng ta giành chiến thắng bằng tinh thần quả cảm và sự sáng tạo trong chiến đấu”. Lời chia sẻ giản dị ấy khái quát giá trị cốt lõi làm nên chiến công: Trong tình thế khó khăn, khi vũ khí, trang bị có hạn, chính bản lĩnh, trình độ, sự sáng tạo và quyết tâm của người chiến sĩ đã tạo nên sức mạnh chiến đấu.

Trong Chiến dịch Phòng không Hà Nội-Hải Phòng tháng 12-1972, Tiểu đoàn 57 bắn rơi 4 máy bay B-52, 7 máy bay F-4 và 1 máy bay không người lái. Với chiến công đặc biệt xuất sắc, Tiểu đoàn 57 và đồng chí Nguyễn Văn Phiệt được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.