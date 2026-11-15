Chiến thắng '5 sao', THPT Văn Hiến giành vé vào vòng hai

Sáng 15-11, THPT Văn Hiến (áo đỏ) gặp THPT Chuyên KHXH&NV trong trận đấu khép lại bảng AA. Mục tiêu của trường Văn Hiến không gì khác là chiến thắng, để ghi tên mình vào vòng loại trực tiếp

Trong một ngày cực kỳ hiệu quả, các chân sút trường Văn Hiến đã ghi tới 5 bàn vào lưới đối phương...

... để mang về chiến thắng "5 sao" đầy ấn tượng

Những cầu thủ ghi bàn cho đội bóng áo đỏ là Quang Dũng (2 bàn), Anh Minh, Minh Duy và Quang Hiếu

Màn trình diễn vô cùng hiệu quả giúp trường Văn Hiến thắng áp đảo

Những nỗ lực của THPT Chuyên KHXH&NV không thể giúp họ làm nên bất ngờ ở trận đấu này

Đi tiếp với tấm vé nhì bảng AA, THPT Văn Hiến sẽ gặp đội nhất bảng M là THPT Ngọc Hồi ở vòng 1/32, diễn ra vào 15h30 ngày 18-11 tới trên SVĐ Xuân Đỉnh