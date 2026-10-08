'Chiến thần phòng vé' Trại Buôn Người - Quách Ngọc Ngoan và Quách Ngọc Tuyên là 2 anh em? 2 diễn viên hiện sống ra sao?

Mới đây, Quách Ngọc Tuyên chia sẻ hình ảnh hậu trường của Trại buôn người trên trang cá nhân. Đáng chú ý, phần bình luận bên dưới bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý khi Quách Ngọc Ngoan bất ngờ lên tiếng giải đáp thắc mắc về mối quan hệ giữa hai nam diễn viên. Trong màn tương tác vui vẻ, Quách Ngọc Ngoan tự nhận là “chú ruột” của Quách Ngọc Tuyên, dù một người quê Cà Mau, một người quê Long An. Cách nói hài hước của nam diễn viên khiến nhiều khán giả thích thú, đồng thời một lần nữa làm dấy lên câu hỏi liệu hai người có thực sự có quan hệ họ hàng hay không. Tạp chí Sao Star cho hay.

Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là màn trêu đùa giữa hai đồng nghiệp. Quách Ngọc Ngoan đính chính rằng anh và Quách Ngọc Tuyên không phải anh em hay có quan hệ họ hàng được xác nhận. Việc cả hai cùng mang họ Quách, đồng thời đều có tên đệm Ngọc, chỉ là sự trùng hợp khá thú vị. Nam diễn viên từng hài hước cho rằng biết đâu tổ tiên của hai người có liên quan đến nhau từ xa xưa. Theo anh, họ Quách khá phổ biến ở miền Tây khi xưa nên hoàn toàn có khả năng nhiều gia đình cùng mang họ này, nhưng hiện tại cả hai chỉ đơn thuần là anh em đồng nghiệp trong nghề.

Quách Ngọc Ngoan và Quách Ngọc Tuyên cũng sinh năm 1984, cùng góp mặt trong Trại buôn người, tác phẩm do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn. Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Tài, trong khi Quách Ngọc Tuyên vào vai Phong. Từ hai cái tên dễ khiến khán giả nhầm lẫn bởi cùng họ, cùng tên đệm và cùng sinh năm, Quách Ngọc Ngoan và Quách Ngọc Tuyên lại tạo nên một câu chuyện hậu trường thú vị. Ngoài đời chỉ là đồng nghiệp, nhưng trên màn ảnh, hai “Quách Ngọc” lại có màn đối đầu đầy căng thẳng trong Trại buôn người.

Không gian sống của Quách Ngọc Ngoan và Quách Ngọc Tuyên

Nhà vườn của Quách Ngọc Ngoan

Theo Thể thao Văn Hóa, Quách Ngọc Ngoan sở hữu một nhà vườn ở Cà Mau rộng 1 hecta (tương đương 10.000m2). Anh còn đầu tư thêm trang trại nuôi trồng trong khu đất trống của khu vườn này.

Để có được nhà vườn rộng đẹp, Quách Ngọc Ngoan đã bỏ ra hơn 5 tỷ đồng chi phí xây dựng trang trại. Tại đây, anh đào ao nuôi cá, làm chuồng trại nuôi chồn,...

Anh tận dụng khoảng đất trống để làm trang trại.

Khu biệt thự kết hợp sân vườn được Quách Ngọc Ngoan đăng tải trên trang cá nhân.

Nội thất bên trong căn biệt thự ở Cà Mau của diễn viên 'Người bất tử' được chăm chút tỉ mỉ, mang hơi hướng cổ điển đúng sở thích của chủ nhân.

Ngoài phần đất để xây nhà, Quách Ngọc Ngoan đào ao nuôi cá, làm chuồng trại nuôi trồng. Anh từng bỏ ra chi phí xây dựng trang trại lên tới hơn 5 tỷ đồng.

Căn nhà của Quách Ngọc Tuyên xây cho bố mẹ

Không chia sẻ về căn nhà riêng của bản thân, nhưng trên trang cá nhân, Quách Ngọc Tuyên tỏ ra hạnh phúc khi vừa hoàn thiện căn nhà cho bố mẹ.

Quách Ngọc Tuyên cho biết căn nhà được xây dựng trên diện tích khoảng 130 m², gồm một trệt, một lầu với 10 phòng ngủ, phòng khách rộng và khu bếp riêng biệt. Không gian được thiết kế để nhiều thế hệ trong gia đình có thể cùng sinh hoạt mỗi dịp đoàn tụ. Không chỉ xây nhà cho ba mẹ, nam diễn viên còn xây thêm một căn nhà cấp bốn ngay bên cạnh để vợ chồng người anh ruột sinh sống, thuận tiện chăm sóc ba mẹ.

Căn nhà này có 10 phòng, là không gian sống của nhiều thành viên trong gia đình.

Bên ngoài căn nhà được bao quanh bởi cây cối, tạo không gian thoáng mát.

Quách Ngọc Tuyên còn xây thêm căn nhà bên cạnh cho anh trai

Trong nhiều lần chia sẻ, nam diễn viên không giấu được sự xúc động khi nhắc về những năm tháng ba mẹ tảo tần nuôi năm anh em khôn lớn. Quách Ngọc Tuyên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc trên MXH.