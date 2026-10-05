Chiến sự Yemen nóng lên: Quân chính phủ tuyên bố giành quyền kiểm soát Bab el-Mandeb

Đồ họa về “Eo biển Bab el-Mandeb và Eo biển Hormuz”, được thực hiện tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/9/2026. Ảnh: AA/TTXVN

Ngày 5/10, lực lượng chính phủ Yemen cho biết đã giành quyền kiểm soát khu vực chiến lược Bab el-Mandeb từ lực lượng Houthi trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đang diễn ra mang tên "Bình minh Yemen".

Người phát ngôn quân đội Yemen, Trung tá Majid Abdullah al-Nuzayli, cho biết Lữ đoàn Người khổng lồ miền Nam (Southern Giants Brigades) và lực lượng Lá chắn Tổ quốc (Nation's Shield) ủng hộ chính phủ đã "giành quyền kiểm soát thành công Bab el-Mandeb".

Trong một loạt bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, ông al-Nuzayli cho biết lực lượng chính phủ cũng đã kiểm soát sân bay Dhubab và cắt đứt tuyến đường nối Dhubab với Mokha.

Theo ông al-Nuzayli, hàng trăm tay súng Houthi đã bị bao vây tại khu vực Dhubab, một số tay súng Houthi sau đó đã sử dụng thuyền để rút lui bằng đường biển trong khi quân đội Yemen kêu gọi những người này đầu hàng.

Bab el-Mandeb có vị trí chiến lược đặc biệt khi kết nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Biển Arab, đồng thời nằm trên một trong những tuyến vận tải biển quan trọng của thế giới.

Trong bối cảnh hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz đang chịu sức ép từ căng thẳng khu vực, bất kỳ sự gián đoạn lớn nào tại Bab el-Mandeb cũng có thể làm gia tăng rủi ro đối với dòng chảy năng lượng và thương mại quốc tế.

Trong một phát biểu được Reuters dẫn ngày 12/9, ông David Schenker, cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Cận Đông và hiện làm việc tại Viện Chính sách Cận Đông Washington, nhận định khả năng Iran và các lực lượng thân Tehran đồng thời gây sức ép lên eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb sẽ là một kịch bản đặc biệt nghiêm trọng, bởi đây đều là những điểm nghẽn chiến lược đối với dòng chảy năng lượng và thương mại toàn cầu.