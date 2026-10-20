Chiến sự Trung Đông tiếp tục căng thẳng, giá dầu WTI cao nhất kể từ ngày 15/9

Giá xăng dầu được niêm yết tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Giá dầu diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 19/10, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào một cơ sở huấn luyện quân sự của Yemen và tiếp tục tiến hành các hoạt động nhằm vào cơ sở năng lượng, sân bay và cơ sở quân sự của Saudi Arabia.

Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,25 USD, tương đương 2,2%, lên 103,66 USD/thùng. Đây là mức chốt phiên cao nhất của dầu WTI kể từ ngày 15/9. Tuy nhiên, giao dịch đối với loại dầu này tương đối trầm lắng do hợp đồng giao tháng 11/2026 sẽ đáo hạn vào ngày 20/10.

Hoạt động giao dịch tập trung chủ yếu vào hợp đồng giao tháng 12 có tính thanh khoản cao hơn, với hơn 195.000 lô được giao dịch, so với khoảng 26.000 lô của hợp đồng giao tháng 11 sắp đáo hạn.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn chốt phiên giảm 31 xu Mỹ, tương đương 0,3%, xuống 109,55 USD/thùng. Trước đó, giá dầu Brent có thời điểm giảm hơn 3 USD/thùng khi các nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng mạnh trong tuần trước, đưa giá dầu này lên mức cao nhất trong 5 tháng.

Ngày 19/10, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở năng lượng, sân bay và mục tiêu quân sự của Saudi Arabia, trong đó có một cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco tại Yanbu, mỏ dầu Shaybah, sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh và sân bay Abha. Saudi Arabia chưa xác nhận các thông tin này ngay lập tức.

Trong một diễn biến khác, theo truyền thông Iran, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết một tàu chở dầu đã bốc cháy và phát nổ sau khi va phải thủy lôi tại khu vực phía nam eo biển Hormuz ngày 18/10.

Theo công ty phân tích dữ liệu Kpler, lưu lượng dầu thô vận chuyển qua khu vực này trong tuần trước giảm xuống mức trung bình khoảng 8,5 triệu thùng/ngày trong 7 ngày, từ mức hơn 20 triệu thùng/ngày của tuần trước đó. Nguyên nhân là các mối đe dọa gia tăng đối với hoạt động vận tải biển thương mại. Kpler ghi nhận ít nhất 10 vụ việc liên quan đến các tàu thương mại đã được xác nhận trong tuần.

Ông Bjarne Schieldrop, chuyên gia phân tích của ngân hàng SEB, dự báo đà gia tăng khối lượng dầu xuất khẩu qua eo biển Hormuz có thể không kéo dài, do Iran có khả năng đẩy mạnh các hoạt động quân sự trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3/11.

Hôm 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt và thuế quan liên quan đến xuất khẩu năng lượng của Nga. Động thái này vấp phải những ý kiến trái chiều trong bối cảnh Chính phủ Mỹ tìm cách hạ giá năng lượng trước cuộc bầu cử tháng 11.

Trong một báo cáo, công ty tư vấn năng lượng Gelber and Associates nhận định việc miễn trừ có thể mở đường cho Nga tăng xuất khẩu nhiên liệu. Tuy nhiên, những bất định về cách thức triển khai và thời hạn áp dụng khiến thị trường chưa thể tin tưởng rằng nguồn cung sẽ tăng bền vững.

Bà Priyanka Sachdeva, Giám đốc bộ phận phân tích thị trường của công ty Phillip Nova, cho rằng biện pháp miễn trừ này hầu như không giải quyết được tình trạng gián đoạn nguồn cung thực tế tại eo biển Hormuz, nơi các vụ tấn công tàu chở dầu vẫn tiếp diễn./.