Chiến sự tại Trung Đông leo thang

Hôm 16/9, máy bay chiến đấu của Ả Rập Xê Út đã tiến hành các cuộc không kích tại Yemen, trong khi lực lượng Houthi tuyên bố phóng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào nhiều thành phố của Ả Rập Xê Út, trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục lan rộng.

Dấu hiệu cho thấy giao tranh đang mở sang một mặt trận mới là việc Mỹ tăng cường cảnh báo an ninh đối với Ả Rập Xê Út, trong đó cấm nhân viên Chính phủ Mỹ di chuyển trong phạm vi khoảng 32 km tính từ biên giới Yemen.

Lực lượng Houthi, được Iran hậu thuẫn, cho biết trong những ngày qua đã tiến công nhiều thị trấn của Yemen dọc bờ Biển Đỏ và kiểm soát một số đảo tại khu vực eo biển Bab el-Mandeb.

Người phát ngôn của lực lượng Houthi Yahya Saree cho biết nhóm này đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào cảng dầu Yanbu trên bờ Biển Đỏ và căn cứ không quân Khamis Mushait ở miền Nam Ả Rập Xê Út. Ông không cho biết thời điểm cụ thể các cuộc tấn công.

Cả Yanbu và Khamis Mushait đều nằm trong số nhiều địa điểm mà Ả Rập Xê Út phát cảnh báo hôm 15/9. Tuy nhiên, đến ngày 16/9, không có thông báo tương tự được đưa ra.

Tên lửa đạn đạo Houthi tập kích các xe tải chở thiết bị quân sự của Ả Rập Xê Út hôm 7/9.

Trước đó, ông Saree cho biết lực lượng Houthi cũng đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-15 của Ả Rập Xê Út.

Trong tuần qua, Houthi liên tục phóng tên lửa và máy bay không người lái về phía Ả Rập Xê Út, khiến nhiều thành phố ở miền Nam và miền Tây nước này phải phát cảnh báo.

Ả Rập Xê Út cho biết hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Houthi ở phía Nam Mecca hôm 15/9, trước khi thiết bị này xâm nhập vùng trời hạn chế phía trên thành phố.

Nguy cơ thiếu hụt nguồn cung năng lượng toàn cầu

Việc xung đột lan sang Yemen có nguy cơ làm trầm trọng thêm những gián đoạn đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, vốn đã chịu tác động từ cuộc chiến kéo dài 6 tháng giữa Mỹ, Israel và Iran, cùng tình trạng gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent dao động quanh mức 108 USD/thùng hôm 16/9, gần mức cao nhất kể từ tháng 5. Tại Mỹ, giá bán lẻ trung bình nhiên liệu diesel lần đầu tiên vượt mức kỷ lục 6,30 USD/gallon.

Các nhà giao dịch cho rằng nếu tình trạng gián đoạn kéo dài tại đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Ả Rập Xê Út, lượng dầu cung cấp cho thị trường thế giới có thể giảm tới 4%.

Ả Rập Xê Út chưa cho biết khi nào hoạt động của đường ống có thể được khôi phục. Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với CNBC hôm 15/9, rằng dầu thô sẽ được vận chuyển qua tuyến đường này trong vài ngày tới.

Tuần trước, Thái tử Mohammed bin Salman đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để đề nghị hỗ trợ quân sự. Tuy nhiên, đến nay, sự hỗ trợ của Washington được cho là mới tập trung vào lĩnh vực tình báo.

Mỹ từng tiến hành chiến dịch không kích Houthi trong hai tháng năm 2025, trước khi chấm dứt hoạt động quân sự sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tổng thống Donald Trump khi đó cho biết thỏa thuận nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào tàu thuyền.

Trước diễn biến mới, Washington đứng trước thế khó: tiếp tục đứng ngoài cuộc, chấp nhận nguy cơ Houthi mở rộng hoạt động và gây thêm sức ép lên thị trường năng lượng, hoặc tăng cường hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Ả Rập Xê Út, đồng thời đối mặt với nguy cơ Mỹ bị kéo sâu hơn vào một chiến trường mới tại Trung Đông.