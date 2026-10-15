Chiến sự ở Yemen: Hơn 200.000 người sơ tán, nguy cơ cạn kiệt lương thực

Phụ nữ và trẻ em tại Ta’iz (Yemen) là những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chiến sự và khủng hoảng nhân đạo. Ảnh: TTXVN phát

Theo Al Jazeera ngày 15/10, bà Alison Bottomley, phụ trách vận động chính sách tại Hội đồng Người tị nạn Na Uy (NRC), cho biết Yemen đã phải đối mặt với “một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới” ngay cả trước khi làn sóng giao tranh mới bùng phát.

Số liệu do Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) công bố hôm 7/10, được hãng tin AFP cùng ngày dẫn lại, cho thấy số người phải sơ tán tại Yemen đã tăng vọt từ 76.000 người vào giữa tháng 9 lên hơn 200.000 người trong những tuần gần đây.

IOM mô tả cuộc khủng hoảng hiện nay ở Yemen là đáng báo động trong khi Tổng Giám đốc IOM Amy Pope cảnh báo: “Người dân đang chạy trốn để bảo toàn tính mạng nhưng không tìm được nơi nào an toàn để đến” còn Al Jazeera ngày 15/10 cho hay tỉnh Taiz là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.

Bà Bottomley cho biết thêm những thay đổi trên các tuyến giao tranh tại Taiz đang khiến nhiều cộng đồng dân cư bị cô lập, đồng thời cản trở việc vận chuyển lương thực, nhiên liệu và các mặt hàng thiết yếu.

Theo bà Bottomley, một số báo cáo cho thấy giá lương thực tại Taiz đã tăng tới 50%, làm gia tăng khó khăn đối với người dân vốn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn kéo dài.

Đáng lo ngại, bà Bottomley cảnh báo nguồn cung bột mì tại khu vực có thể cạn kiệt chỉ trong vài tuần tới. Trong khi đó, tình trạng thiếu nhiên liệu đang đe dọa khả năng tiếp cận nước sinh hoạt của người dân.

Đại diện NRC cho biết tại một số khu vực, quy mô các địa điểm tiếp nhận người sơ tán do tổ chức này hỗ trợ đã tăng gấp đôi khi số lượng gia đình phải rời bỏ nhà cửa tiếp tục gia tăng.

Nhiều gia đình đến nơi sơ tán trong tình trạng không mang theo những vật dụng sinh hoạt thiết yếu.

Bà Bottomley chia sẻ: “Điểm chung trong câu chuyện của tất cả những người đang phải di chuyển là họ ra đi mà không mang theo bất cứ thứ gì”, đồng thời nhấn mạnh: “Điều này thực sự vô cùng tàn khốc”.

Hiện nay, Yemen đang chứng kiến đợt leo thang giao tranh nghiêm trọng nhất kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian giúp phần lớn các cuộc tấn công xuyên biên giới quy mô lớn chấm dứt vào năm 2022.

Những cảnh báo trên cho thấy giao tranh leo thang không chỉ khiến hàng trăm nghìn người Yemen phải rời bỏ nhà cửa mà còn làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực, thiếu nhiên liệu và khó khăn trong tiếp cận nước sinh hoạt.