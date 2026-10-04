Chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/10: Giao tranh căng thẳng, các đòn tập kích tầm xa gia tăng

Kyiv tiếp tục chịu sức ép từ các đợt tập kích

Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất ngày 3/10 là cuộc tập kích nhằm vào cầu Pivnichnyi, còn gọi là Cầu Bắc, nối hai bờ sông Dnipro tại thủ đô Kiev.

Vụ tấn công làm hư hại mặt cầu và hệ thống dây điện phục vụ xe buýt điện, khiến hoạt động giao thông qua khu vực này bị gián đoạn. Đây là một trong những tuyến kết nối quan trọng giữa hai bờ sông Dnipro của Kiev.

Hình ảnh thiệt hại xuất hiện trên một cây cầu bắc qua sông Dnipro sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga, tại Kiev, Ukraine. Bức ảnh được phát hành ngày 2 tháng 10 năm 2026, do Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine tại Kyiv thực hiện/Ảnh được cung cấp qua REUTERS

Trước đó, một số cây cầu khác tại thủ đô Ukraine cũng liên tiếp bị tập kích, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và hoạt động vận tải của thành phố. Diễn biến này cho thấy hạ tầng giao thông tại Kiev đang trở thành một trong những điểm chịu sức ép đáng kể trong các đợt không kích gần đây.

Theo phía Ukraine, trong đợt tập kích bắt đầu từ tối 2/10 và kéo dài sang sáng 3/10, Nga đã sử dụng 157 máy bay không người lái các loại, trong đó có hàng chục UAV phản lực tốc độ cao. Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 131 chiếc.

Kharkiv, Odesa tiếp tục ghi nhận thương vong

Ngoài Kiev, nhiều khu vực khác của Ukraine cũng hứng chịu các cuộc tấn công trong ngày.

Tại Kharkiv và vùng phụ cận, các đợt tập kích bằng UAV và bom dẫn đường gây thương vong cho dân thường. Hãng tin AP dẫn thông tin từ giới chức Ukraine cho biết ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương tại khu vực này trong các cuộc tấn công được ghi nhận gần thời điểm ngày 3/10.

Ở miền Nam, một tàu hàng treo cờ Liberia tại một cảng thuộc vùng Odesa bị tấn công, khiến một thủy thủ thiệt mạng và 3 người khác bị thương. 13 thành viên thủy thủ đoàn còn lại được sơ tán.

Hạ tầng tại Odesa tiếp tục bị tập kích vào tối 3/10. Khu vực ven Biển Đen thời gian qua trở thành một trong những điểm nóng của các cuộc tấn công nhằm vào cảng biển, tuyến vận tải và cơ sở hậu cần của Ukraine.

Chiến trường miền Đông vẫn nóng

Trên bộ, mặt trận kéo dài khoảng 1.250 km chưa xuất hiện thay đổi mang tính đột phá trong ngày 3/10, nhưng các cuộc giao tranh tiếp tục diễn ra với cường độ cao tại nhiều khu vực ở miền Đông.

Theo báo cáo của quân đội Ukraine công bố sáng 3/10, trong 24 giờ trước đó đã xảy ra 194 cuộc giao tranh. Hai hướng Kostiantynivka và Pokrovsk tiếp tục nằm trong nhóm khu vực chịu sức ép lớn nhất.

Riêng tại Kostiantynivka, phía Ukraine cho biết lực lượng Nga tiến hành 21 đợt tiến công; tại Pokrovsk có 19 đợt. Các hoạt động tiến công cũng được ghi nhận tại Lyman, Kupiansk, Nam Slobozhanshchyna và một số hướng khác.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ đánh giá các hoạt động tác chiến trên bộ vẫn mang tính giằng co, trong khi cả Nga và Ukraine tìm cách gây sức ép lên hệ thống hậu cần và lực lượng dự bị của đối phương.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng nước này đã giành lại khoảng 125 - 140 km² trong chiến dịch mang tên Vivaldi tại khu vực Donbass.

Ukraine tiếp tục đánh sâu vào lãnh thổ Nga

Song song với hoạt động phòng thủ trên chiến trường, Ukraine tiếp tục theo đuổi chiến thuật sử dụng UAV tầm xa đánh vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Kiev sẽ tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào những nhà máy lọc dầu của Nga. Ukraine cho rằng việc đánh vào ngành dầu khí có thể làm suy giảm nguồn thu cũng như năng lực cung cấp nhiên liệu phục vụ hoạt động quân sự của Moskva.

Các vụ tập kích bằng UAV cũng tiếp tục được ghi nhận tại vùng Belgorod của Nga. Giới chức địa phương Nga cho biết một người thiệt mạng và hai người bị thương trong một cuộc tấn công của Ukraine.

Tại khu vực Luhansk hiện do Nga kiểm soát, phía Nga cũng thông báo UAV Ukraine khiến hai dân thường thiệt mạng.

Nguy cơ các cuộc tập kích quy mô lớn tiếp tục gia tăng

Moskva ngày 3/10 tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu mà Nga xác định có liên quan đến hoạt động quân sự của Ukraine. Nga cho rằng đây là biện pháp đáp trả các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào lãnh thổ và cơ sở hạ tầng của mình.

Trong khi đó, Ukraine cáo buộc Nga đang mở rộng chiến dịch nhằm vào hạ tầng giao thông, năng lượng và các đô thị lớn trước mùa đông. Moskva nhiều lần khẳng định lực lượng Nga không chủ ý tấn công dân thường.

Các diễn biến ngày 3/10 cho thấy cuộc xung đột đang tiếp tục mở rộng theo hai hướng song song: giao tranh giằng co dọc chiến tuyến miền Đông và cuộc đối đầu bằng UAV, tên lửa, vũ khí tầm xa ngày càng sâu vào hậu phương của mỗi bên.

Đến rạng sáng 4/10, chưa xuất hiện thông tin được các hãng tin quốc tế lớn xác nhận về một thay đổi mang tính bước ngoặt trên chiến trường. Tuy nhiên, với việc cả Nga và Ukraine đều tăng cường khả năng tập kích tầm xa, nguy cơ những đợt không kích mới nhằm vào hạ tầng, năng lượng và hậu cần vẫn ở mức cao.

Theo Reuters, AP và ISW