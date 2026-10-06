Chiến sự Nga - Ukraine: Không kích gia tăng, Biển Đen tiếp tục căng thẳng

Tại Kharkiv, một trong những thành phố lớn nhất Ukraine và nằm gần biên giới Nga, các đợt không kích trong ngày 5/10 gây thiệt hại đáng kể. Theo thông tin được Reuters dẫn từ giới chức Ukraine, 6 người thiệt mạng và 59 người bị thương, trong đó có trẻ em. Nhiều nhà ở, chung cư và kho hàng bị hư hại.

Cùng thời điểm, các cuộc tấn công khác được ghi nhận tại Zaporizhzhia và khu vực Donetsk. Tại một số địa điểm, UAV gây cháy và làm hư hỏng nhà dân. Các lực lượng cứu hộ Ukraine tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt và xử lý hậu quả.

Nga lâu nay khẳng định các chiến dịch của nước này nhằm vào cơ sở quân sự, công nghiệp quốc phòng và hạ tầng phục vụ hoạt động tác chiến của Ukraine. Trong khi đó, Kiev cho rằng nhiều đợt tập kích đã ảnh hưởng trực tiếp tới khu dân cư và công trình dân sự.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường một tòa chung cư bị trúng tên lửa Nga trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine, tại Kharkiv, Ukraine, ngày 7 tháng 3 năm 2026. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy. (Ảnh minh họa)

Hoạt động tác chiến bằng UAV tiếp tục là một trong những điểm nổi bật. Theo Không quân Ukraine, đợt tấn công từ tối 4/10 kéo dài sang sáng 5/10 có hơn 200 UAV được sử dụng. Kiev tuyên bố đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa phần lớn số UAV này.

Associated Press cho biết Nga đang gia tăng sử dụng các loại UAV có tốc độ cao hơn, tạo thêm sức ép cho hệ thống phòng không Ukraine. Đáp lại, Ukraine tiếp tục phát triển UAV đánh chặn và củng cố năng lực phòng không.

Trên Biển Đen, tình hình cũng có thêm diễn biến đáng chú ý. Một tàu hàng mang tên Royad Mammadov bốc cháy rồi chìm trong khu vực gần Romania. Hai người thiệt mạng, 11 thành viên thủy thủ đoàn được cứu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho rằng con tàu bị UAV Nga tấn công. Tuy nhiên, ở thời điểm thông tin ban đầu được công bố, nguyên nhân chính xác của vụ việc vẫn chưa được xác minh độc lập. Vì vậy, đây mới là tuyên bố từ phía Ukraine.

Sự cố tiếp tục làm dấy lên lo ngại về an toàn hàng hải tại Biển Đen, khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động vận tải, xuất khẩu nông sản và hậu cần của Ukraine.

Trong khi đó, Kiev tiếp tục chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga. Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố nhiều nhà máy lọc dầu và cơ sở liên quan đã bị ảnh hưởng trong thời gian qua.

Phía Ukraine cho rằng mục tiêu của các cuộc tấn công là làm suy giảm nguồn nhiên liệu, hậu cần và nguồn thu phục vụ hoạt động quân sự của Nga. Moscow coi đây là các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng kinh tế và cảnh báo sẽ đáp trả.

Reuters cho biết doanh thu dầu khí của Nga trong năm 2026 đang chịu nhiều sức ép. Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố, trong đó có biến động sản lượng, giá năng lượng và các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu khí, cảng và hệ thống hậu cần.

Ở chiều ngược lại, Nga tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường các đòn đánh vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Kiev tiếp tục mở rộng hoạt động tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Trên mặt trận phía đông, giao tranh vẫn diễn ra quyết liệt tại nhiều khu vực thuộc Donbas. Tuy nhiên, trong ngày 5/10 và rạng sáng 6/10, các nguồn tin quốc tế lớn chưa ghi nhận thay đổi lãnh thổ mang tính bước ngoặt.

Điểm đáng chú ý là chiến sự đang ngày càng mở rộng ra ngoài các tuyến tiền phương. Kho nhiên liệu, hạ tầng năng lượng, đường sắt, cảng biển và cơ sở công nghiệp tiếp tục trở thành mục tiêu quan trọng của cả hai bên.

Về kinh tế, Ukraine cũng chịu sức ép lớn. Các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng, giao thông và cơ sở sản xuất ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động công nghiệp và nguồn thu ngân sách. Kiev tiếp tục kêu gọi hỗ trợ tài chính và quân sự từ các đối tác phương Tây.

Tính đến sáng 6/10/2026 theo giờ Việt Nam, chưa xuất hiện một bước ngoặt quân sự mới có thể làm thay đổi cục diện chung. Tuy nhiên, mức độ đối đầu vẫn ở mức cao.

Nga tiếp tục sử dụng UAV, tên lửa và không kích tầm xa. Ukraine duy trì các đòn đánh vào hạ tầng năng lượng và hậu cần của Nga. Biển Đen đồng thời tiếp tục là khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nhiều số liệu về UAV bị bắn hạ, thiệt hại quân sự, công suất lọc dầu bị ảnh hưởng hay kết quả tác chiến trên từng khu vực vẫn chủ yếu do một trong hai bên công bố. Những thông tin chưa được xác minh độc lập cần tiếp tục được xem xét thận trọng.

Theo Reuters, Associated Press (AP)