Chiến sự Nga - Ukraine 24/9: Kyiv hứng tên lửa đạn đạo sau một ngày UAV tập kích dồn dập

Kyiv liên tiếp hứng UAV và tên lửa

Reuters cho biết Nga tiến hành một trong những đợt UAV dữ dội nhằm vào Kyiv trong ngày 23/9. Các cuộc tấn công kéo dài từ buổi sáng tới chiều, đánh trúng hoặc gây thiệt hại cho cơ sở đường sắt, nhà kho, trạm nhiên liệu và một số tòa nhà.

Khói bốc lên trong thành phố trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga, giữa lúc Nga tấn công Ukraine, tại Kyiv, Ukraine, ngày 23 tháng 9 năm 2026. REUTERS/Gleb Garanich.

Theo số liệu được Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cập nhật cho Reuters, 2 người thiệt mạng và 45 người bị thương, trong đó có trường hợp bị thương nặng.

AP cũng ghi nhận nhiều đám cháy và khói đen xuất hiện tại thủ đô trong các đợt UAV ban ngày. Một số cơ sở dân sự và công trình khác bị hư hại. Con số thương vong trong những báo cáo ban đầu thấp hơn số liệu Reuters cập nhật sau đó, cho thấy tình hình tiếp tục được điều chỉnh khi lực lượng cứu hộ kiểm tra các địa điểm bị tấn công.

Các cuộc tập kích còn làm gián đoạn dịch vụ Internet của khoảng 100.000 hộ gia đình tại Kyiv và khu vực lân cận, theo Bộ Chuyển đổi số Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các mục tiêu gồm một số trung tâm dữ liệu, kho và cơ sở hậu cần mà Moscow cho rằng phục vụ quân đội Ukraine.

Phía Ukraine bác bỏ cách mô tả này đối với các trung tâm dữ liệu, cho rằng đây là hạ tầng dân sự quan trọng phục vụ thông tin và cảnh báo nguy hiểm

Rạng sáng 24/9, tên lửa đạn đạo tiếp tục đánh Kyiv

Chưa đầy một ngày sau các đợt UAV, Kyiv tiếp tục báo động vào đầu ngày 24/9. Reuters dẫn lời Thị trưởng Klitschko cho biết tên lửa đạn đạo Nga tấn công thủ đô, làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương theo số liệu công bố tại thời điểm bản tin được cập nhật. Mảnh vỡ rơi xuống nhiều quận của thành phố.

Một người thiệt mạng tại khu vực bãi đỗ xe gần bệnh viện phụ sản; mặt tiền bệnh viện và một cơ sở y tế gần đó bị hư hại. Các nhân chứng của Reuters nghe thấy nhiều tiếng nổ sau 1 giờ sáng giờ địa phương. Nhà chức trách yêu cầu người dân tiếp tục ở trong nơi trú ẩn trong lúc cuộc tấn công diễn ra.

The Kyiv Independent sau đó dẫn giới chức địa phương cập nhật số người bị thương lên 6, đồng thời cho biết các vụ nổ được ghi nhận theo nhiều đợt từ khoảng 1 giờ sáng. Do đây là diễn biến đang tiếp tục được cập nhật, số liệu thương vong giữa các nguồn tại những thời điểm khác nhau có thể chưa thống nhất.

Giao tranh không chỉ tập trung ở thủ đô

Ở miền Đông Ukraine, Reuters dẫn giới chức địa phương cho biết một cuộc không kích của Nga nhằm vào làng Oleksandrivka, gần Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk, khiến 5 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong ngày 23/9. Kramatorsk nằm trong khu vực tiền tuyến mà Nga đang tìm cách gây sức ép.

AFP thống kê các cuộc tấn công của Nga trên nhiều khu vực Ukraine trong ngày 23/9 đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có các nạn nhân tại Kyiv. Hãng tin này nhận định cường độ tấn công vào khu vực thủ đô Ukraine gần đây tăng mạnh, đặc biệt bằng UAV.

Một yếu tố đáng chú ý là việc Nga tăng sử dụng UAV phản lực, có tốc độ và độ cao lớn hơn các phiên bản UAV cánh quạt thông thường. Reuters trước đó dẫn các nguồn Ukraine cho biết loại UAV này đang tạo thêm áp lực đối với hệ thống phòng không, trong bối cảnh Kyiv tiếp tục đề nghị phương Tây cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot.

Hai bên vẫn chưa thống nhất về ngừng tấn công hạ tầng năng lượng

Song song diễn biến chiến trường, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục đề cập tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tới khả năng thiết lập một cơ chế ngừng tấn công qua lại đối với hạ tầng năng lượng, đồng thời cho biết Kyiv sẵn sàng thảo luận nếu Moscow có bước đi tương ứng. Ông cũng nói Ukraine sẵn sàng xem xét một thỏa thuận liên quan đến an toàn hàng hải trên Biển Đen.

Tuy nhiên, chưa xuất hiện dấu hiệu cho thấy lập trường của Moscow thay đổi. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói tại Liên Hợp Quốc rằng Nga không ủng hộ một sự “tạm dừng” giao tranh mà chưa có thỏa thuận tổng thể; Bộ Ngoại giao Nga sau cuộc gặp giữa ông Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng tuyên bố Moscow tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đã đặt ra trong chiến dịch tại Ukraine.

Như vậy, tính đến sáng 24/9, điểm nổi bật của chiến sự Nga - Ukraine là cường độ tấn công đường không nhằm vào Kyiv tiếp tục ở mức cao, chuyển từ những đợt UAV kéo dài trong ngày 23/9 sang tên lửa đạn đạo trong rạng sáng 24/9. Trong khi các đề xuất giảm leo thang đối với hạ tầng năng lượng và hoạt động hàng hải đang được thảo luận, những diễn biến thực địa cho thấy giao tranh tầm xa giữa hai bên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo Reuters, AP,