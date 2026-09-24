Chiến sĩ Trung đoàn 260 vượt khó khai quật mộ liệt sĩ tại Đông Anh

Trao đổi về công tác phối hợp tại cơ sở và việc tổ chức lực lượng Trung tá Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 260, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân, cho biết, đơn vị quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ này với lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Thưa đồng chí, để thực hiện nhiệm vụ cao cả này, đơn vị đã lựa chọn và chuẩn bị lực lượng ra sao?

Cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ đều được đơn vị lựa chọn trên cơ sở phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và sức khỏe. Sau khi nhận nhiệm vụ, chỉ huy đơn vị tập trung giáo dục, quán triệt và xây dựng quyết tâm cho bộ đội. Những chiến sĩ trẻ lần đầu tham gia cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, mong muốn hoàn thành tốt phần việc được giao.

Từ đầu tháng 8/2026 đến nay, Trung đoàn đã thực hiện nhiệm vụ tại các xã Đan Phượng, Phú Nghĩa và Đông Anh. Ở Đan Phượng, 7 ngôi mộ nằm tập trung trong một nghĩa trang. Tại Phú Nghĩa, 7 ngôi mộ phân bố ở 4 nghĩa trang nên điều kiện địa hình nhìn thuận lợi hơn, còn ở Đông Anh có khối lượng công việc lớn với 36 phần mộ tại 5 nghĩa trang.

Trước mỗi đợt cơ động, đơn vị chuẩn bị phương án, phương tiện và phối hợp với địa phương để bảo đảm dụng cụ, vật chất cần thiết. Quân y luôn đi cùng lực lượng làm nhiệm vụ nhằm theo dõi sức khỏe, sơ cứu và chăm sóc cán bộ, chiến sĩ khi cần thiết.

Đặc điểm các phần mộ tại Đông Anh có ảnh hưởng thế nào đến quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu, thưa đồng chí?

Một số nghĩa trang trước đây được xây dựng trên đất ruộng, sau đó nhiều lần tôn tạo, khiến các phần mộ nằm rất sâu. Tại Nghĩa trang xã Dục Tú, cán bộ, chiến sĩ phải đục qua ba lớp mộ mới tìm thấy tiểu của liệt sĩ.

Tại khu vực Nghĩa trang xã Mai Lâm (cũ), lực lượng đã đào qua ba lớp, xuống độ sâu khoảng 3m mới bắt đầu nhìn thấy mặt trên của tiểu. Những tình huống như vậy đòi hỏi bộ đội phải kiên trì, làm việc cẩn trọng và phối hợp sát với các lực lượng tại chỗ.

Việc huy động quân số tham gia chiến dịch có ảnh hưởng đến nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn không, thưa đồng chí?

Trung đoàn thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời; đồng thời tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm với vai trò đội quân công tác. Dù chiến dịch cần lực lượng khá đông, đơn vị vẫn bố trí, duy trì lực lượng canh trực và bảo đảm sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!