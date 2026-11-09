Chiến sĩ trinh sát: Rèn bản lĩnh qua từng chuyên án ma túy

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố), phần lớn cán bộ luôn tỏa đi các tuyến, địa bàn được phân công. Với 11 năm làm công tác trinh sát ma túy, Đại úy Dư Văn Hạnh, cán bộ Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm trong các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy đã tham gia hàng chục chuyên án. Anh nhớ nhất vụ đấu tranh với đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy Nguyễn Văn Biển (sinh năm 1984), trú tại thôn Hổ Lao, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (cũ) vào năm 2017.

Một số đối tượng trong đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép hơn 2,3kg chất ma túy bị Công an thành phố bắt giữ vào tháng 9/2026.

Sau khoảng hai tháng theo dõi, thu thập thông tin về Biển, đồng chí Hạnh cùng anh em đơn vị phân tích quy luật hoạt động của đối tượng và xây dựng phương án bắt giữ. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng triển khai nhiệm vụ, mật phục, tổ chức đón lõng, đối tượng bất ngờ di chuyển với ý định ra tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang để tẩu thoát. Trước tình huống phát sinh, Đại úy Hạnh đã nhanh trí xin ý kiến chỉ đạo, đề xuất các tổ mật phục tạo tình huống để ngăn chặn xe đối tượng di chuyển ra cao tốc, đồng thời dừng xe đối tượng an toàn. Tổ công tác khống chế được đối tượng, thu giữ 0,5 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Sự nhanh nhạy, đánh giá đúng tình hình và dự kiến các tình huống có thể xảy ra của đồng chí Hạnh đã góp phần vào thành công chuyên án, đối tượng phạm tội phải trả giá bằng bản án 20 năm tù giam.

Trung tá Nguyễn Hồng Giang, Phó Trưởng Công an phường Tân Tiến cũng từng có nhiều năm trực tiếp đấu tranh với tội phạm ma túy. Theo anh, mỗi chuyên án có diễn biến riêng, không thể áp dụng máy móc kinh nghiệm của vụ trước. Ngay cả những thói quen sinh hoạt cũng phải điều chỉnh khi tham gia mật phục. Trong những đêm bám địa bàn ở rừng hoặc tại điểm cao, ánh lửa hay mùi thuốc lá có thể khiến đối tượng cảnh giác, phát hiện vị trí của tổ công tác. Một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến an toàn của cả tổ. Vì vậy, người trinh sát phải làm chủ bản thân, giữ bí mật và tuân thủ kỷ luật trong từng khâu công tác.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố phát hiện, bắt giữ 1 nghìn vụ với 2,4 nghìn đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 1 nghìn gam heroin, gần 9,8 nghìn gam ma túy tổng hợp, 1 nghìn viên ma túy tổng hợp cùng nhiều loại ma túy và tang vật liên quan.

Một thử thách khác được thể hiện qua chuyên án 666M vào tháng 8/2025 mà Đại úy Nguyễn Mạnh Đạt, cán bộ Đội Điều tra, phòng, chống tội phạm về lĩnh vực tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, tham gia đấu tranh. Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Chu Hồng Việt (sinh năm 1975), trú tại tổ dân phố Lê Lợi, phường Bắc Giang, có biểu hiện nghi vấn mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Đối tượng có hai tiền án về ma túy, thường xuyên thay đổi quy luật sinh hoạt và di chuyển. Các trinh sát kiên trì thu thập, phân tích tài liệu trước khi xây dựng phương án đấu tranh. Ngày 11/8/2025, khi vận chuyển ma túy từ Lào về đến khu vực bến xe thuộc phường Bắc Giang, Việt đã bị lực lượng công an bắt giữ và thu giữ gần 1,3 kg ma túy các loại được ngụy trang tinh vi trong thùng đựng hàng hóa. Trong quá trình trinh sát, Đại úy Đạt cùng đồng đội phải nhiều ngày xuyên đêm theo chân đối tượng trên những chuyến xe khách. Có khi phải tạm ngắt theo dõi trực tiếp vì đối tượng đã cảnh giác. Lại có những đêm trắng chỉ để chờ đợi một thông tin về hoạt động của đối tượng. Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can.

Với các trinh sát ma túy, mỗi chuyến đi là một nhiệm vụ, mỗi tình huống đều đòi hỏi sự bình tĩnh và chính xác. Gan dạ giúp người trinh sát đối mặt hiểm nguy; sự tỉnh táo, nhạy bén giúp họ vượt qua những cuộc đấu trí bởi tội phạm ma túy thường manh động, liều lĩnh, hoạt động theo đường dây khép kín, có móc nối chặt chẽ nên rất khó tiếp cận. Do đó, công tác trinh sát giữ vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định thành bại của mỗi lần đánh án.

Trước xu hướng tội phạm ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, có tổ chức, lợi dụng không gian mạng và công nghệ cao để liên lạc, giao dịch, công tác trinh sát được lực lượng cảnh sát ma túy Công an thành phố thường xuyên đổi mới. Theo Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, song song với nắm bắt tình hình theo phương thức truyền thống phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nắm bắt trên không gian mạng và qua các nhóm tin báo về an ninh, trật tự. Đồng thời quản lý chặt địa bàn, tuyến và đối tượng nhằm kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, nhất là tại các khu vực, địa bàn tiềm ẩn phức tạp về ma túy. Mỗi cán bộ đơn vị tích cực rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ nghiệp vụ, phát huy khả năng phân tích, dự báo, nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm.