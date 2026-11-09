Chiến sĩ 'sao vuông' tự tin giành hoa bắn giỏi
Tham gia kiểm tra bài bắn mục tiêu ẩn hiện ban ngày súng tiểu liên AK và AR15, nhiều chiến sĩ dân quân thường trực, dân quân cơ động, dân quân tại chỗ của các phường: Ea Kao, Thành Nhất, Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập và xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk) đã xuất sắc giành hoa bắn giỏi.
Từ mục tiêu bia số 4 đến bia số 7, rồi bia số 8, tư thế đứng, nằm, quỳ bắn được các chiến sĩ thực hiện rất thuần thục, tự tin. Sau những phát đạn nổ giòn, trúng đích, sự động viên, khích lệ kịp thời của cấp trên và đồng đội là động lực tinh thần to lớn đối với các “sao vuông”.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/chien-si-sao-vuong-tu-tin-gianh-hoa-ban-gioi-1063848