Thể thao

Chiến sĩ 'sao vuông' tự tin giành hoa bắn giỏi

Tham gia kiểm tra bài bắn mục tiêu ẩn hiện ban ngày súng tiểu liên AK và AR15, nhiều chiến sĩ dân quân thường trực, dân quân cơ động, dân quân tại chỗ của các phường: Ea Kao, Thành Nhất, Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập và xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk) đã xuất sắc giành hoa bắn giỏi.

Báo Quân Đội Nhân Dân
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 Từ mục tiêu bia số 4 đến bia số 7, rồi bia số 8, tư thế đứng, nằm, quỳ bắn được các chiến sĩ thực hiện rất thuần thục, tự tin. Sau những phát đạn nổ giòn, trúng đích, sự động viên, khích lệ kịp thời của cấp trên và đồng đội là động lực tinh thần to lớn đối với các “sao vuông”.

Các chiến sĩ dân quân phường Thành Nhất tự tin thực hiện nội dung kiểm tra bắn đạn thật.  

Các chiến sĩ dân quân phường Thành Nhất tự tin thực hiện nội dung kiểm tra bắn đạn thật.  

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Ea Kao truyền thụ kinh nghiệm bắn súng cho các chiến sĩ dân quân. 

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Ea Kao truyền thụ kinh nghiệm bắn súng cho các chiến sĩ dân quân. 

Nữ dân quân Nguyễn Ngọc Hương Trà (phường Thành Nhất) ký nhận đạn, sẵn sàng bước vào tuyến bắn. 

Nữ dân quân Nguyễn Ngọc Hương Trà (phường Thành Nhất) ký nhận đạn, sẵn sàng bước vào tuyến bắn. 

Chiến sĩ dân quân năm thứ nhất ở phường Buôn Ma Thuột tự tin ngắm bắn. 

Chiến sĩ dân quân năm thứ nhất ở phường Buôn Ma Thuột tự tin ngắm bắn. 

Cán bộ Ban CHQS phường Ea Kao và phường Thành Nhất tặng hoa bắn giỏi cho các “sao vuông”. 

Cán bộ Ban CHQS phường Ea Kao và phường Thành Nhất tặng hoa bắn giỏi cho các “sao vuông”. 

HÀ AN KHANG (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/chien-si-sao-vuong-tu-tin-gianh-hoa-ban-gioi-1063848