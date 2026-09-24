'Chiến sĩ sao vuông' hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính trực tuyến
Nhằm giúp người dân thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, được sự nhất trí của lãnh đạo các cấp, Ban CHQS phường Hiệp Bình (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Quân khu 7) đã cử chiến sĩ dân quân thường trực hằng ngày hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.
Ở khu vực tiếp nhận hồ sơ, các chiến sĩ ân cần hướng dẫn người dân đăng nhập tài khoản dịch vụ công, kê khai thông tin, tải giấy tờ, nộp hồ sơ và tra cứu kết quả. Với người cao tuổi, người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, các chiến sĩ dành thêm thời gian chỉ dẫn từng bước.
Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hiệp Bình, trong 9 tháng năm 2026, lực lượng dân quân đã hỗ trợ người dân thực hiện gần 37.000 hồ sơ trực tuyến. Qua đó giúp người dân bớt lúng túng khi làm thủ tục, chia sẻ áp lực với cán bộ trung tâm và làm đẹp thêm hình ảnh người “chiến sĩ sao vuông” tận tình, gần gũi.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/chien-si-sao-vuong-ho-tro-nguoi-dan-lam-thu-tuc-hanh-chinh-truc-tuyen-1058118