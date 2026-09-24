'Chiến sĩ sao vuông' hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính trực tuyến

Ở khu vực tiếp nhận hồ sơ, các chiến sĩ ân cần hướng dẫn người dân đăng nhập tài khoản dịch vụ công, kê khai thông tin, tải giấy tờ, nộp hồ sơ và tra cứu kết quả. Với người cao tuổi, người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, các chiến sĩ dành thêm thời gian chỉ dẫn từng bước.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hiệp Bình, trong 9 tháng năm 2026, lực lượng dân quân đã hỗ trợ người dân thực hiện gần 37.000 hồ sơ trực tuyến. Qua đó giúp người dân bớt lúng túng khi làm thủ tục, chia sẻ áp lực với cán bộ trung tâm và làm đẹp thêm hình ảnh người “chiến sĩ sao vuông” tận tình, gần gũi.

Mỗi ngày, 5 chiến sĩ dân quân thường trực Ban CHQS phường Hiệp Bình tham gia hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

Nữ chiến sĩ dân quân chủ động nghiên cứu quy trình, cập nhật thủ tục hành chính trực tuyến để hướng dẫn người dân chính xác, thuận tiện.

Người dân được hỗ trợ kê khai thông tin, tải giấy tờ và nộp hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công.

Sự tận tình của các “chiến sĩ sao vuông” góp phần giúp người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến dễ dàng hơn.