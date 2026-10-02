Chiến sĩ phòng không luyện đánh UAV ở cự ly gần

Tại khu dã ngoại ở Trường bắn Đồng Nghệ (Đà Nẵng), cán bộ, chiến sĩ Đại đội 4 và Đại đội 10 thuộc Trung đoàn 224, Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không - Không quân luyện tập các phương án tác chiến đường không.

Dưới điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường, các thành phần trinh sát, đo xa, khí tài và khẩu đội pháo 37mm, 57mm thực hành theo khẩu lệnh của người chỉ huy.

Video: Bộ đội Trung đoàn Pháo phòng không 224 huấn luyện tại Trường bắn Đồng Nghệ (Đà Nẵng).

Sau từng nội dung, Trung đoàn tổ chức bình tập ngay tại trận địa. Những hạn chế trong thao tác, hiệp đồng, xử lý tình huống và xác định thời cơ được chỉ rõ để bộ đội kịp thời khắc phục.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Vũ - Đại đội trưởng Đại đội 4, cho biết đơn vị tập trung huấn luyện các thành phần trong kíp chiến đấu nắm chắc đặc điểm, tính năng của phương tiện tập kích đường không và thủ đoạn hoạt động của đối tượng tác chiến.

Các nội dung huấn luyện được tổ chức cả ngày lẫn đêm, với mục tiêu từ nhiều hướng, có hoặc không sử dụng khí tài; chú trọng rèn thao tác cá nhân, hiệp đồng kíp chiến đấu, phấn đấu rút ngắn thời gian thao tác và tăng thời gian xạ kích mục tiêu.

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Từ hành quân, triển khai đội hình, ổn định nơi ăn ở đến tổ chức huấn luyện, các nội dung đều được tiến hành khẩn trương, chặt chẽ, an toàn.

Cùng với đó, bộ đội còn luyện cơ động hỏa lực nhanh, sử dụng súng bộ binh đánh các phương tiện bay thấp, trong đó có UAV hoạt động ở cự ly gần. Để tình huống huấn luyện sát thực tế hơn, Trung đoàn thường xuyên cơ động ra trận địa dã ngoại, luyện tập phương án chiến đấu và tham gia các đợt diễn tập do Sư đoàn 375 và Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức.

Trong các bài tập, máy bay mô hình được sử dụng để tạo tình huống mục tiêu xuất hiện từ nhiều hướng, với quỹ đạo và độ cao khác nhau. Qua đó, các thành phần trong kíp chiến đấu rèn khả năng phát hiện, bám sát, xác định phần tử và hiệp đồng tiêu diệt mục tiêu. Đơn vị cũng tổ chức bắn kẹp nòng, bắn đạn nước để rèn tâm lý, bản lĩnh và khả năng xử trí trong điều kiện áp lực cao.

Thượng tá Nguyễn Thái Hùng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 224, cho biết các cuộc xung đột gần đây cho thấy tên lửa hành trình, UAV, máy bay chiến đấu chiến thuật và bom, đạn có điều khiển hoạt động ở độ cao thấp, cực thấp là những đối tượng tác chiến đáng chú ý đối với lực lượng pháo phòng không.

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Bám sát yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 224 tập trung rèn luyện khả năng cơ động, trình độ chỉ huy, hiệp đồng và xử trí các tình huống

Từ yêu cầu đó, Trung đoàn đổi mới huấn luyện theo hướng sát thực tế chiến đấu, lấy nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu làm trung tâm, nâng cao chất lượng huấn luyện kíp chiến đấu làm khâu đột phá.

Theo Thượng tá Nguyễn Thái Hùng, thực hiện chương trình “Vòm phòng không bền vững” của Sư đoàn 375, Trung đoàn 224 đã xây dựng hệ thống văn kiện chiến đấu từ cấp trung đoàn đến phân đội, đồng thời xây dựng các bài tập và tổ chức luyện tập thuần thục những phương án tác chiến.

Đơn vị cũng tăng cường hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn; rà soát tổ chức, biên chế và các trận địa cơ bản, dự bị để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp thực tiễn.