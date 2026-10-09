Chiến sĩ CSCĐ kịp thời hiến tiểu cầu cho bệnh nhân ung thư gan

Chiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, thực hiện các bước kiểm tra, xét nghiệm theo quy định

Theo đó, vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 9-10, Phòng CSCĐ, Công an TP Đà Nẵng nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam về trường hợp bệnh nhân N.V.N (1965, trú xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng) đang điều trị ung thư gan, cần truyền gấp tiểu cầu để duy trì sự sống.

Trước tình huống cấp bách, lãnh đạo Phòng CSCĐ nhanh chóng rà soát cán bộ, chiến sĩ có nhóm máu phù hợp. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và đặt tính mạng người bệnh lên hàng đầu, đơn vị đã thống nhất cử chiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh trực tiếp đến bệnh viện hỗ trợ hiến tiểu cầu.

Chiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh hiến 2 khối tiểu cầu gạn tách 250 ml

Ngay sau đó, chiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, thực hiện các bước kiểm tra, xét nghiệm theo quy định và hiến 2 khối tiểu cầu gạn tách 250 ml, phục vụ công tác cấp cứu bệnh nhân.

Nghĩa cử kịp thời, đầy trách nhiệm của chiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh không chỉ góp phần hỗ trợ bệnh nhân mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia của người chiến sĩ Công an nhân dân. Hành động thiết thực ấy tiếp tục tô thắm hình ảnh người chiến sĩ CSCĐ Công an TP Đà Nẵng bản lĩnh, trách nhiệm, gần gũi với nhân dân, luôn sẵn sàng hành động vì sự sống và hạnh phúc của cộng đồng.

X.SƠN