Chiến sĩ Công an trở thành 'cha mẹ thứ hai' của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An về việc triển khai chương trình “Con nuôi Công an xã” nhằm chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thời gian qua Công an xã Quang Đồng đã tích cực hưởng ứng, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an cơ sở.

Trong mắt em Đăng, các cô chú Công an xã Quang Đồng như là người cha, người mẹ thứ 2 của mình

Mô hình “Con nuôi Công an xã” tại công an xã Quang Đồng đã và đang lan tỏa những hình ảnh đẹp, gần gũi về người chiến sĩ Công an nhân dân trong đời sống cộng đồng. Từ những người thực thi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, cán bộ, chiến sĩ Công an xã trở thành những người cha, người mẹ để luôn sẵn sàng sẻ chia, động viên và đồng hành cùng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Với trách nhiệm xã hội, tinh thần “tương thân tương ái”, Công an xã đã nhận đỡ đầu 2 cháu là: Đường Thị Minh Vân (xóm Trung Nam) và cháu Vũ Văn Thành (xóm Trung Bắc, xã Quang Đồng). Đây là hai em có hoàn cảnh rất đặc biệt. Cháu Đường Thị Minh Vân bố mất còn 3 mẹ con, ở với ông bà cao tuổi, còn cháu Vũ Văn Thành thì bố bị bệnh, mẹ không có việc làm, nhà có 4 anh em trong đó một người em bị bệnh không thể đi lại được.

Quan tâm, động viên theo dõi những bước chân của các em còn là nhiệm vụ của các chiến sĩ công an.

“Các em đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Khi nhận các em làm con nuôi của đơn vị, chúng tôi hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng/em”, Trưởng công an xã Quang Đồng, Trung tá Nguyễn Văn Điền cho biết.

Không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, chương trình còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc khi các cán bộ, chiến sĩ trở thành “người cha, người mẹ thứ hai”, người bạn đồng hành của các em. Là kênh chia sẻ và lắng nghe, dạy dỗ để các em hình thành nhân cách tốt, hướng tới cuộc sống tích cực.

Kinh phí hỗ trợ được đóng góp từ chính tiền cá nhân của cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, đơn vị phân công cán bộ thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình học tập, sức khỏe cũng như những tâm tư, nguyện vọng của các em và gia đình.

Trở thành những người "cha, mẹ nuôi" đó là niềm vinh dự của các chiến sĩ công an.

Cũng như công an xã Quang Đồng, hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Công an tỉnh Nghệ An phát động, đồng thời thực hiện phong trào thi đua Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất, trong lực lượng Công an xã Yên Thành.

Ngày 02/02/2026, Chi hội phụ nữ phối hợp cùng Chi đoàn thanh niên Công an xã đã tổ chức thăm hỏi và nhận đỡ đầu, chăm sóc, hỗ trợ cháu Đường Thị Trang sinh năm 2017, trú tại xóm Chu Trạc, với mức hỗ trợ 6.000.000đ/năm.

Trang là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mất do tai nạn khi mẹ của cháu mang bầu cháu tháng thứ 3, sau khi sinh cháu được thời gian, mẹ cháu bị bệnh hiểm nghèo cũng mất. Cháu là học sinh chăm ngoan, học giỏi.

"Để được trở thành những người "cha, mẹ nuôi" đó là niềm vinh dự của tôi và của đợn vị. Mặc dù kinh phí vật chất không lớn nhưng đây là mô mình thiệt thực mang ý nghĩa rất lớn đối với những hoàn cảnh khó khăn", Thiếu tá Đậu Thị Hương, Chủ tịch hội phụ nữ Công an xã Yên Thành chia sẻ.

Mô hình con nuôi công an xã ở Nghệ An là điểm sáng trong công tác an sinh xã hội, là minh chứng sinh động cho hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân.

Đối với Công an xã Yên Thành, Quang Đồng... việc nhận đỡ đầu không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là đồng hành về tinh thần, thường xuyên thăm hỏi, quan tâm, động viên, quan tâm việc học tập, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống của con. Qua đó, giúp cháu có thêm điểm tựa, niềm tin để vươn lên trong cuộc sống, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Chương trình “Em nuôi Công an xã” là điểm sáng trong công tác an sinh xã hội, là minh chứng sinh động cho hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong phong trào thi đua Ba nhất “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, luôn hết lòng vì Nhân dân phục vụ. Qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình đồng bào để mỗi mái nhà, mỗi em nhỏ khó khăn đều có thêm điểm tựa vững chắc trên hành trình trưởng thành.