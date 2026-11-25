Theo Công an TP Hà Nội, sáng 23/11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, anh Phạm Hồng Đức Minh, Cảnh sát khu vực Công an phường Vĩnh Tuy, phát hiện một cụ ông có biểu hiện tụt huyết áp, bị ngã trước số nhà 790 Minh Khai.

Ngay lập tức, anh Minh phối hợp với người dân hỗ trợ cụ ông, đồng thời liên hệ với nhân viên nhà thuốc Long Châu gần số nhà 836 Minh Khai để được hỗ trợ y tế.

Sau đó, anh Minh nhanh chóng liên hệ với gia đình để người thân đến đón, đưa cụ ông về nhà an toàn.

Việc làm của cán bộ Công an phường Vĩnh Tuy thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy vì nhân dân phục vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô và tinh thần thi đua “Gần dân nhất” bằng những hành động thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.