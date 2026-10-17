Chiến sĩ công an Huế kịp thời cứu sống thanh niên nhảy cầu lúc nửa đêm

Sau khi kịp thời ứng cứu và đưa thanh niên lên bờ, cán bộ Tổ tuần tra 785 Công an TP. Huế hỏi han, động viên nạn nhân. Ảnh: N.Nhung

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 16.10, đoạn qua cầu Tứ Phú (nối phường Tứ Hạ và xã Đan Điền, TP. Huế).

Vào thời điểm này, các chiến sĩ của Tổ tuần tra 785 Công an TP. Huế đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Khi di chuyển qua đường Hoàng Trung, phường Tứ Hạ thì lực lượng công an nghe tiếng động lớn gần khu vực cầu Tứ Phú.

Tổ tuần tra đã nhanh chóng đến khu vực hiện trường và phát hiện có một thanh niên vừa nhảy cầu, đang chới với giữa dòng nước sông Bồ. Trước tình huống khẩn cấp, với tinh thần trách nhiệm, Đại úy Nguyễn Quốc Bảo Ân, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP. Huế đã lao xuống dòng nước, bơi đến tiếp cận để cứu người.

Các thành viên trong Tổ tuần tra 785 cũng nhanh chóng triển khai phao cứu sinh, thuyền cứu nạn, phối hợp tổ chức cứu hộ, đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Nạn nhân được xác định là anh H.P (21 tuổi, trú tại phường Hương Trà, TP. Huế). Theo thông tin ban đầu, do buồn phiền chuyện gia đình, anh P đã có hành động tiêu cực, nhảy cầu xuống sông.

Sau khi được cứu, anh H.P được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để theo dõi sức khỏe.