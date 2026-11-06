Chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời hiến máu cứu người

Nghĩa cử hiến máu cứu người của chiến sĩ Công an nhân dân

Khoảng 17 giờ 23 phút cùng ngày, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Sông Mã - Sốp Cộp nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Sông Mã về trường hợp bệnh nhân L.T.T, 25 tuổi, trú tại xã Mường Chanh, tỉnh Sơn La đang điều trị tại Khoa Sản, bị mất máu nặng sau sinh, cần truyền máu nhóm O khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Đội đã báo cáo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, khẩn trương rà soát cán bộ, chiến sĩ có nhóm máu phù hợp. Hai Binh nhất Lò Văn Hiệp và Binh nhất Nguyễn Lê Hoàng Anh đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, tình nguyện hiến 2 đơn vị máu, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

Hai chiến sĩ tham gia hiến máu tại bệnh viện

Hành động kịp thời, trách nhiệm của hai chiến sĩ là việc làm thiết thực cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba Nhất”, đặc biệt là tiêu chí “Gần dân nhất”, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trong mọi hoàn cảnh./.