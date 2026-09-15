Chiến sĩ cảnh sát cơ động hỗ trợ người dân Tây Ninh gặt lúa chạy lũ

Sáng 15/9, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 9 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã huy động khoảng 400 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân triển khai các phương án ứng phó.

Tại những khu vực lúa đã đến kỳ thu hoạch, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ người dân thu hoạch, vận chuyển và đưa lúa đến nơi an toàn.

Đối với diện tích chưa đến thời điểm thu hoạch, lực lượng chức năng phối hợp với người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ, hạn chế nguy cơ thiệt hại do nước dâng và mưa lớn.

Các chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 9 đưa những cây lúa đã cắt lên trên bờ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 9 phải làm việc trong điều kiện thời tiết bất lợi, địa bàn sản xuất bị ảnh hưởng bởi nước lũ.

Các lực lượng được bố trí phù hợp, phối hợp với chính quyền cơ sở và người dân để tranh thủ thời gian, xử lý những khu vực có nguy cơ bị ngập.

Việc tăng cường lực lượng xuống cơ sở kịp thời giúp người dân có thêm nhân lực trong thời điểm cần khẩn trương bảo vệ sản xuất, góp phần hạn chế thiệt hại và bảo vệ thành quả lao động.

Hoạt động hỗ trợ người dân cũng thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân. Qua những việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 9 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, đồng hành cùng người dân trong tình huống khó khăn.

Đây cũng là hoạt động góp phần thực hiện phong trào thi đua “3 nhất” của Bộ Công an gồm “Trung thành nhất - Kỷ luật nhất - Gần dân nhất”, qua đó lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, kỷ luật, tận tụy và hết lòng phục vụ nhân dân.