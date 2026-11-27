Trung tá Võ Quang Lợi (bên trái) trao trả lại tài sản cho người đánh rơi. Ảnh: CTV

Chiều 27/11, Trung tá Đinh Công Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng La Êê cho biết, Trung tá Võ Quang Lợi nhặt được tài sản khi trên đường trở lại đơn vị sau thời gian nghỉ tranh thủ.

Trước đó, vào ngày 27/11, trên đường di chuyển qua quốc lộ 14D thuộc xã Bến Giằng, Trung tá Võ Quang Lợi phát hiện một túi xách màu đen. Qua kiểm tra, bên trong túi có 30 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại di động.

Sau khi nhặt được tài sản, Trung tá Võ Quang Lợi chủ động tìm cách liên hệ, xác minh và trao trả đầy đủ cho người đánh rơi là bà Lê Thị Mừng (sinh năm 1975, quê xã Thạnh Mỹ).

Toàn bộ tài sản bị đánh rơi được Trung tá Võ Quang Lợi nhặt được trên đường trở về đơn vị. Ảnh: CTV

"Việc làm của Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Võ Quang Lợi thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm, ý thức tự giác của người quân nhân, góp phần lan tỏa hành động đẹp, tô thắm hình ảnh người lính biên phòng gần dân, trọng dân, luôn vì nhân dân phục vụ", Trung tá Đinh Công Anh nói.