Theo mạng tin “nationalpost.com” ngày 18/11, hai nhà ngoại giao kỳ cựu của Canada từng công tác tại Mỹ đã đưa ra khuyến cáo Canada không nên trông cậy vào châu Âu để giải quyết các vấn đề thương mại hay đa dạng hóa xuất khẩu trong bối cảnh cuộc chiến thương mại với Mỹ đang diễn ra. Thay vào đó, Ottawa cần “chủ động và quyết liệt hơn” trong việc tiếp cận các quốc gia châu Á.

Quang cảnh cảng hàng hóa ở Delta, British Columbia, Canada. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Derek Burney, cựu đại sứ Canada tại Mỹ, cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đã mất tới 9 năm mới phê chuẩn được Hiệp định Kinh tế và Thương mại Toàn diện Canada – EU (CETA) sau khi đàm phán xong, vì vậy không biết sẽ mất bao lâu nữa để Canada có thể thực sự đa dạng hóa thị trường tại châu Âu.

Theo ông Burney, châu Á mang lại tiềm năng lớn hơn nhiều cho hàng hóa xuất khẩu của Canada.

Ông bày tỏ sự hài lòng khi Ottawa đã hoàn tất các cuộc đàm phán về một Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và một FTA khác với Philippines, trong chuyến công du châu Á tuần này của Thủ tướng Canada Mark Carney.

Ông nói: “Tôi tin rằng châu Á mang đến những cơ hội đáng kể hơn nhiều, đặc biệt là nếu chúng ta có thể phát triển cơ sở hạ tầng tại Canada để hỗ trợ xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên – nhóm mặt hàng mà các quốc gia châu Á đặc biệt quan tâm”, đồng thời dẫn chứng các ví dụ điển hình như khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), dầu mỏ và các loại khoáng sản thiết yếu.

Ông Burney đã đưa ra những nhận định này trong phiên điều trần về tình hình quan hệ Canada - Mỹ, cùng với ông David MacNaughton, một cựu đại sứ Canada khác từng đảm nhiệm vị trí này từ năm 2016 đến 2019.

Chính phủ Canada đang thúc đẩy chiến lược đa dạng hóa thương mại trong bối cảnh cuộc chiến thương mại với Mỹ. Một phần trong chiến lược đó bao gồm việc tăng cường quan hệ với EU.

Một báo cáo gần đây của Ngân hàng TD (TD Bank) vào tháng 10 cho thấy, dù có mối quan hệ đầu tư mạnh mẽ, Canada hiện chỉ cung cấp 1% tổng lượng hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu của EU. Tuy nhiên, báo cáo này cũng chỉ ra rằng, nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định, nhu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu từ Canada có thể tăng thêm gần 60 tỷ USD.

Tháng 5/2025, Canada và Đức đã ký một thỏa thuận dài hạn về việc cung cấp LNG từ dự án Ksi Lisims LNG dự kiến đặt tại bờ biển phía Bắc tỉnh British Columbia. Tháng trước, EU và Canada cũng đã khởi động “Liên minh vì Tương lai” nhằm tăng cường hội nhập và giải quyết các vướng mắc trong thương mại. Tuy nhiên, ông Burney cho biết, cơ chế quản lý tại EU vẫn không mấy hấp dẫn đối với phần lớn các doanh nghiệp Canada.

Ông MacNaughton dường như đồng tình với đánh giá của ông Burney, khi nói rằng: "Các nền kinh tế ở châu Âu không ở trong tình trạng tốt nhất, trong khi Canada lại đang có những cơ hội tại châu Á – những cơ hội có thể quan trọng hơn nhiều so với các cơ hội tại châu Âu".

Theo ông MacNaughton, một vấn đề khác tại châu Âu là các cơ chế quản lý khiến việc nhanh chóng triển khai xuất khẩu trở nên khó khăn. Các hệ thống quản lý khác biệt quá lớn gây trở ngại cho các doanh nghiệp trong việc tận dụng những cơ hội này.

Cả hai cựu Đại sứ đều cho rằng, việc tìm kiếm các cơ hội mới tại châu Âu là một hướng đi đúng đắn nhằm giảm bớt sự phụ thuộc của Canada vào thương mại với Mỹ. Tuy nhiên, theo họ, Canada cũng nên chủ động và quyết liệt hơn trong việc tiếp cận các quốc gia châu Á.