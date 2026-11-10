Chiến lược xe điện góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho Hàn Quốc

Xe chạy điện Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Việc triển khai các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh ứng phó khủng hoảng an ninh tài nguyên cùng với sự gia tăng mạnh của xe điện đã giúp Hàn Quốc cắt giảm đáng kể nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch trong năm nay.

Phân tích cho thấy trong vòng ba tháng, lượng tiêu thụ xăng và dầu diesel đã giảm tương đương 939.000 thùng, qua đó góp phần hạn chế phát thải khí nhà kính.

Viện Kinh tế năng lượng Hàn Quốc ngày 10/11 công bố kết quả phân tích hiệu quả của các biện pháp ứng phó khủng hoảng an ninh tài nguyên được triển khai trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay.

Theo đó, việc áp dụng chế độ phương tiện công vụ lưu thông theo biển số chẵn lẻ cùng quy định hạn chế xe cá nhân tại các bãi đỗ xe công cộng đã giúp giảm khoảng 422.000 thùng xăng và dầu diesel tiêu thụ. Lượng phát thải khí nhà kính được tránh nhờ các biện pháp này ước đạt 159.000 tấn.

Trong cùng giai đoạn, khoảng 300.000 xe điện mới được đăng ký lưu hành, tạo ra hiệu quả thay thế nhiên liệu của các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong tương đương 517.000 thùng xăng và dầu diesel. Nhờ đó, lượng khí nhà kính giảm thêm khoảng 201.000 tấn.

Tổng hợp tác động của hai chính sách cho thấy lượng nhiên liệu tiết kiệm được đạt 939.000 thùng, gồm 559.000 thùng xăng và 380.000 thùng dầu diesel. Tổng lượng phát thải khí nhà kính được cắt giảm lên tới khoảng 360.000 tấn.

Xét theo từng biện pháp, chế độ hạn chế phương tiện lưu thông đã giúp giảm tiêu thụ khoảng 289.000 thùng xăng và 133.000 thùng dầu diesel. Trong khi đó, việc mở rộng sử dụng xe điện đã thay thế nhu cầu tiêu thụ khoảng 270.000 thùng xăng và 247.000 thùng dầu diesel của các phương tiện động cơ đốt trong.

Viện Kinh tế năng lượng Hàn Quốc đánh giá các biện pháp tiết kiệm năng lượng như hạn chế phương tiện lưu thông là công cụ ứng phó khẩn cấp có hiệu quả trong việc giảm nhu cầu dầu mỏ trong ngắn hạn.

Ngược lại, quá trình chuyển đổi sang xe điện là giải pháp mang tính cơ cấu vì trực tiếp thay thế nhu cầu nhiên liệu của xe động cơ đốt trong, từ đó làm giảm nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trong dài hạn.

Theo cơ quan này, để tăng cường an ninh năng lượng quốc gia và duy trì đà cắt giảm phát thải khí nhà kính, Hàn Quốc cần đẩy nhanh hơn nữa quá trình chuyển đổi sang xe điện./.