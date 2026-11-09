Chiến lược 'trẻ hóa và cao cấp hóa' mang về doanh thu kỷ lục cho Vinamilk

Dưới áp lực tăng của chi phí nguyên liệu đầu vào, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) vẫn ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất quý III/2026 đạt 18.465 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.962 tỷ đồng, tăng trưởng tới 18%.

Lũy kế chín tháng năm 2026, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần hợp nhất 53.461 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 8.605 tỷ đồng, duy trì đà tăng trưởng hai chữ số lần lượt là 14,5% và 30,6% so với cùng kỳ.

Theo ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk, việc chủ động nâng chuẩn chất lượng, trẻ hóa và cao cấp hóa danh mục sản phẩm là đòn bẩy căn bản giúp doanh nghiệp định vị tăng trưởng dài hạn.

“Đổi mới sáng tạo và chuyên biệt hóa sản phẩm bám sát nhu cầu người tiêu dùng là động lực phát triển của Vinamilk. Doanh nghiệp luôn chủ động đón đầu các xu hướng tiêu dùng mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của thị trường”, ông Trí khẳng định.

Đổi mới danh mục sản phẩm và tăng cường trải nghiệm, tiếp cận người tiêu dùng giúp Vinamilk tiếp tục tăng trưởng doanh thu quý III/2026. Ảnh: Vi Nam.

Tăng tốc ở thị trường quốc tế, giữ sức bật tại sân nhà

Kết quả kinh doanh của “ông lớn” ngành sữa tiếp tục được củng cố nhờ sự tăng trưởng đồng nhịp giữa thị trường nội địa và thị trường quốc tế.

Ở thị trường trong nước, doanh thu thuần quý III của Vinamilk đạt 14.718 tỷ đồng (tăng 8,8%), đưa tổng doanh thu nội địa chín tháng lên 41.313 tỷ đồng (tăng 11,1%). Sức bật này đến từ việc doanh nghiệp đẩy mạnh tiếp cận khách hàng trên đa nền tảng, đồng thời hoàn tất cột mốc vận hành hơn 1.000 cửa hàng trên toàn quốc.

Mạng lưới này không chỉ mở rộng độ phủ mà còn đóng vai trò then chốt trong việc củng cố kết nối trực tiếp và hoàn thiện trải nghiệm tiêu dùng.

Trên bình diện quốc tế, doanh thu thuần quý III của Vinamilk đạt 3.747 tỷ đồng, tăng 8,3%. Lũy kế chín tháng, thị trường nước ngoài đóng góp 12.148 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc 27,9% so với cùng kỳ.

Trước những diễn biến phức tạp của chuỗi thương mại toàn cầu, Vinamilk duy trì sự chủ động thông qua việc phối hợp chặt chẽ với đối tác để tối ưu hóa kế hoạch cung ứng, linh hoạt điều chỉnh kịch bản vận hành theo đặc thù từng thị trường. Đến nay, sản phẩm của doanh nghiệp đã hiện diện tại 67 thị trường quốc tế.

Ông Trí cho hay, Vinamilk tập trung đón đầu các xu hướng dinh dưỡng toàn cầu như hàm lượng đạm cao, giảm đường, không lactose và các giải pháp chuyên biệt. Cụ thể, dòng sản phẩm sữa Flex vừa qua được tái định vị với nhận diện hiện đại, công thức giàu canxi, bổ sung đạm và không chứa lactose hướng đến người trẻ tuổi, qua đó ghi nhận tín hiệu tăng trưởng tích cực.

Vinamilk cũng gia tăng trải nghiệm mới bằng các định dạng tiện lợi như lốc bốn hộp sữa chua ăn Star kết hợp hai vị hay sữa chua uống sệt tiệt trùng ít đường dạng túi.

Ở phân khúc chuyên biệt, hàm lượng nghiên cứu khoa học tiếp tục là lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Sản phẩm sữa công thức Vinamilk Optimum Gold là điển hình khi trở thành giải pháp dinh dưỡng đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng phức hợp 6 HMO - nhóm dưỡng chất tự nhiên trong sữa mẹ có chức năng nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột và củng cố hàng rào miễn dịch của trẻ nhỏ.