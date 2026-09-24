Chiến lược thương hiệu quốc gia nâng sức cạnh tranh doanh nghiệp

Thương hiệu phải gắn với khả năng tạo ra giá trị thực và niềm tin

Diễn đàn "Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh" đã mở ra không gian đối thoại chuyên sâu nhằm giải quyết bài toán quản trị và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và bùng nổ công nghệ.

TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh nhận định, thương hiệu có thể được nhìn nhận ở nhiều cấp độ, từ quốc gia, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp cho tới một sản phẩm.

TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Chiến lược thương hiệu chia sẻ tại diễn đàn.

Theo TS. Võ Trí Thành, giá trị của thương hiệu trước hết thể hiện ở khả năng tạo ra những lợi ích kinh tế cụ thể. “Một thương hiệu có uy tín có thể khiến người tiêu dùng sẵn sàng trả mức giá cao hơn, đồng thời giúp một quốc gia, địa phương hay doanh nghiệp thu hút nguồn lực về con người, công nghệ, vốn và tri thức. Khi một thương hiệu đã tạo dựng được niềm tin, người tiêu dùng bớt phải mất thời gian, công sức tìm kiếm, đối chiếu, kiểm chứng thông tin” - TS. Võ Trí Thành cho biết.

Bên cạnh đó, TS. Võ Trí Thành cũng đề cập chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và các chương trình thúc đẩy doanh nghiệp Việt vươn ra thị trường quốc tế. TS. Võ Trí Thành cho rằng, thương hiệu quốc gia không đơn thuần là việc công nhận các doanh nghiệp, sản phẩm tiêu biểu, mà cần được nhìn nhận trong tổng thể chính sách xây dựng thương hiệu của đất nước. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, thương hiệu không chỉ giúp doanh nghiệp tạo sự khác biệt mà còn trở thành một phần quan trọng của năng lực cạnh tranh. Giá trị thương hiệu vì thế không thể chỉ được tạo dựng bằng hình ảnh, mức độ nhận diện hay hoạt động quảng bá, mà phải gắn với khả năng tạo ra giá trị thực và niềm tin trên thị trường.

TS. Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

TS. Võ Trí Thành đặc biệt nhấn mạnh, câu chuyện thương hiệu không phải vấn đề mới. Trong bối cảnh hiện nay, cần nhận diện rõ hơn vai trò của thương hiệu đối với doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của Việt Nam. “Việt Nam đang đứng trước những cơ hội để thế giới cũng như chính người Việt Nam hiểu rõ hơn những giá trị đất nước có thể tạo ra. Điều quan trọng, là phải thể hiện những giá trị ấy một cách chân thành, chân thực, không quá khoa trương nhưng phải biết cách truyền tải” - TS. Võ Trí Thành chia sẻ.

Tiếp sức cho thương hiệu Việt Nam vững bước

Bà Hà Kiều Oanh, Phó Trưởng phòng Phát triển năng lực Xúc tiến thương mại (Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương) nhận định, trong bối cảnh hội nhập, niềm tin và năng lực cung ứng quan trọng hơn độ nhận diện đơn thuần. Do đó, thương hiệu không thể tách rời khả năng tạo ra giá trị và đổi mới liên tục.

Bà Hà Kiều Oanh, Phó Trưởng phòng Phát triển năng lực Xúc tiến thương mại (Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương) phát biểu.

Bà Hà Kiều Oanh cho rằng, thương hiệu quốc gia chỉ thực sự trở thành nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh, khi được xây dựng trên năng lực thực chất của doanh nghiệp; đồng thời được chuyển hóa thành niềm tin của thị trường. “Công nghệ và chuyển đổi số là công cụ đưa giá trị thương hiệu vào thực tiễn, hình thành những doanh nghiệp mạnh và từ đó tiếp sức cho thương hiệu Việt Nam vững bước” - bà Hà Kiều Oanh chia sẻ.

Cùng quan điểm, TS. Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, sự đột phá của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang được kỳ vọng trở thành những trụ cột trong phát triển thương hiệu, cũng như năng lực cạnh tranh quốc gia.

TS. Trần Lê Hồng cho rằng, mỗi quốc gia hay các doanh nghiệp khi chú trọng vào củng cố năng lực công nghệ, sẽ tạo ra được chất lượng sản phẩm ổn định, có sự khác biệt để tạo nên giá trị thương hiệu. Khi kết hợp các yếu tố đổi mới sáng tạo, năng lực công nghệ và giá trị thương hiệu sẽ tạo nên năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Phân tích sâu hơn, TS. Trần Lê Hồng cho rằng, đổi mới sáng tạo là hoạt động tạo ra và tích lũy năng lực công nghệ, nhưng phải có tính liên tục và hình thành được năng lực bên trong doanh nghiệp. Năng lực công nghệ tạo ra chất lượng ổn định và những khác biệt có thể kiểm chứng, trở thành “nguyên liệu thô” của thương hiệu.

Quang cảnh diễn đàn.

Khi năng lực công nghệ được chuyển hóa thành giá trị thương hiệu, doanh nghiệp có thể cải thiện biên lợi nhuận, tăng quyền định giá, giảm chi phí thu hút khách hàng và nâng cao sức chống chịu khi thị trường diễn biến bất lợi. Ở quy mô lớn hơn, khi quá trình này diễn ra trong nhiều cụm ngành, có thể tạo thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, với năng suất cao hơn, giá trị gia tăng nội địa trong xuất khẩu lớn hơn và cơ cấu hàng xuất khẩu phức tạp hơn.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Thịnh nhận định, thương hiệu quốc gia không đơn thuần là danh sách những thương hiệu doanh nghiệp tiêu biểu của một nước, mà còn là hình ảnh của chính quốc gia đó trong mắt thế giới. “Những sản phẩm mang bản sắc riêng, nếu được đổi mới về thiết kế, chất lượng, câu chuyện và cách tiếp cận thị trường, có thể trở thành một phần của thương hiệu Việt Nam, qua đó giúp doanh nghiệp giữ lại nhiều giá trị hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu” - PGS.TS. Nguyễn Quốc Thịnh chia sẻ.