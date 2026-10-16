Chiến lược sản phẩm tương lai của Porsche như thế nào?

Khi ra mắt Taycan, Porsche từng dự báo đến năm 2030, khoảng 80% xe bán ra toàn cầu sẽ là xe thuần điện (BEV) hoặc plug-in hybrid (PHEV). Tuy nhiên, CEO Michael Leiters hiện cho biết khoảng hai phần ba doanh số của năm 2030 vẫn sẽ đến từ xe sử dụng động cơ đốt trong.

Porsche đẩy mạnh loạt sản phẩm thể thao cao cấp

Porsche nhận thấy khách hàng tại Mỹ vẫn chuộng xe xăng, trong khi nhu cầu tại Trung Quốc suy giảm mạnh do người mua chuyển sang các thương hiệu nội địa cao cấp. Sau khi Macan chạy xăng ngừng sản xuất vào mùa hè năm 2026, hãng ưu tiên phát triển mẫu kế nhiệm, dự kiến ra mắt năm 2028. Xe sẽ có động cơ 4 xy-lanh, động cơ V6 và động cơ PHEV, đồng thời bán song song với Macan Electric.

Thay vì khai tử Macan sử dụng động cơ đốt trong, hãng xe thể thao đến từ Đức quyết định ra mắt mẫu xe kế nhiệm, đồng thời vẫn giữ lại phiên bản thuần điện Macan Electric.

Hãng quyết định duy trì Cayenne động cơ đốt trong bên cạnh phiên bản thuần điện Cayenne Electric. Trước năm 2030, Porsche dự kiến bổ sung một mẫu SUV cỡ lớn cao cấp hơn Cayenne, sử dụng động cơ xăng hoặc hệ truyền động PHEV, hướng đến khách hàng giàu có tại Mỹ.

Bên cạnh đó, hãng chuẩn bị ra mắt siêu xe động cơ đặt giữa, vốn sẽ được hé lộ qua concept Porsche Mission S. Đây sẽ là mẫu xe sản xuất hàng loạt, không phải phiên bản giới hạn như 918 Spyder.

Các tín đồ tốc độ có thể yên tâm khi hãng sắp ra mắt mẫu xe ý tưởng Porsche Mission S sử dụng động cơ đặt giữa. Khác với "đàn anh" 918 Spyder, mẫu siêu xe này sẽ được sản xuất với quy mô lớn hơn.

Trong khi đó, bộ đôi xe thể thao thuần điện Boxster và Cayman dự kiến ra mắt năm 2027 sau thời gian trì hoãn vì thay đổi nhà cung cấp pin. Taycan, Macan Electric và Cayenne Electric vẫn được duy trì, dù doanh số Taycan hiện chỉ bằng khoảng một nửa thời điểm mới ra mắt.

Porsche sẽ mở rộng các phiên bản giới hạn, đặc biệt thuộc dòng 911, gồm xe GT hiệu năng cao, phiên bản tinh chỉnh bởi Manthey Racing và các mẫu lấy cảm hứng từ di sản thương hiệu. Hãng cũng đẩy mạnh dịch vụ cá nhân hóa và chế tạo xe theo yêu cầu.

Hãng cũng đẩy mạnh các chương trình cá nhân hóa dành cho các mẫu xe thể thao cao cấp. Mới đây, bộ phận Sonderwunsch còn phục hồi và tùy chỉnh mẫu siêu xe biểu tượng Carrera GT với chi phí lên tới 750.000 Euro.

Đặc biệt, những mẫu xe độc bản có thể đạt giá hơn 10 triệu Euro. Bộ phận Sonderwunsch còn phục hồi và tùy chỉnh mẫu siêu xe biểu tượng Carrera GT với chi phí lên tới 750.000 Euro. Porsche đã hoàn thành 11 xe và có thêm 37 chủ xe đăng ký dịch vụ này.

Porsche đối mặt bài toán cắt giảm chi phí

Tuy nhiên, tăng doanh thu là chưa đủ. Porsche gần như không tạo ra lợi nhuận trong năm 2025 do doanh số xe điện thấp hơn dự báo, đồng Euro tăng giá và chi phí bồi thường nhà cung cấp vì lượng linh kiện đặt mua thấp hơn cam kết.

Trong vài năm tới, hãng dự kiến cắt giảm 40% vị trí quản lý và 30% nhân sự sản xuất, tương đương khoảng 9.000 việc làm, nhằm đặt mục tiêu hạ điểm hòa vốn từ khoảng 300.000 xuống 200.000 xe mỗi năm.

Ông Leiters đặt mục tiêu hạ điểm hòa vốn từ khoảng 300.000 xuống 200.000 xe mỗi năm. Trong vài năm tới, hãng dự kiến cắt giảm 40% vị trí quản lý và 30% nhân sự sản xuất, tức khoảng 9.000 việc làm.

Kế hoạch tái cơ cấu mang tên Sportwagenschmiede, nghĩa là "xưởng chế tạo xe thể thao", nhấn mạnh mục tiêu đưa Porsche trở lại với những giá trị cốt lõi gồm tính thể thao, chất lượng, thành tích đua xe và độ bền.

Trong bài phỏng vấn, CEO Michael Leiters đã xác nhận chắc chắn rằng mẫu xe thể thao biểu tượng Porsche 911 sẽ không có phiên bản thuần điện nhằm giữ vững di sản của thương hiệu này.

Vị CEO này tin rằng hãng có thể nâng tầm thương hiệu bằng những mẫu xe cao cấp hơn mà không đánh mất bản sắc. Và dù Porsche tiếp tục điều chỉnh danh mục sản phẩm để thích ứng với thị trường, ông Michael Leiters khẳng định một biểu tượng sẽ không thay đổi: "Tôi có thể khẳng định rằng Porsche 911 sẽ không bao giờ là xe điện".