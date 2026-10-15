Chiến lược phòng bị của Pháp khi tích hợp tên lửa hạt nhân M51.3 vào tàu ngầm

Khi nói đến sức mạnh hạt nhân của Pháp, hình ảnh dễ được nhắc tới là các máy bay chiến đấu mang vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, một thành phần đặc biệt quan trọng lại nằm sâu dưới đại dương: tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo.

Pháp hiện duy trì 4 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo thuộc lớp Le Triomphant, gồm Le Triomphant, Le Téméraire, Le Vigilant và Le Terrible.

Mỗi tàu được trang bị 16 tên lửa đạn đạo chiến lược M51. Bốn tàu luân phiên thực hiện nhiệm vụ, qua đó duy trì khả năng răn đe hạt nhân thường xuyên trên biển.

Lý do nằm ở một nguyên tắc cốt lõi của răn đe hạt nhân: đối phương phải tin rằng một cuộc tấn công phủ đầu sẽ không thể vô hiệu hóa toàn bộ năng lực đáp trả.

Một cơ sở tên lửa trên đất liền có vị trí tương đối cố định. Khi vị trí của nó được xác định, đối phương về lý thuyết có thể tập trung phương tiện trinh sát và vũ khí để theo dõi hoặc tấn công. Tàu ngầm lại hoàn toàn khác.

Sau khi rời căn cứ, tàu ngầm có thể di chuyển trong một vùng đại dương rộng lớn và duy trì trạng thái ẩn mình trong thời gian dài.

Khả năng hoạt động bí mật dưới nước khiến việc xác định chính xác vị trí của một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo trở thành bài toán khó hơn nhiều so với một mục tiêu cố định trên đất liền.

Đây cũng là lý do độ kín đáo được xem là lợi thế quan trọng nhất của thành phần răn đe trên biển.

Bộ Quốc phòng Pháp cho biết việc phân tán dưới đại dương, tính cơ động, khả năng hoạt động lâu dài và độ kín đáo rất cao giúp các tàu ngầm này duy trì khả năng thực hiện đòn đáp trả.

Trong chiến lược hạt nhân, năng lực đó thường được gọi là khả năng đánh trả lần hai. Nếu một quốc gia bị tấn công trước, việc vẫn còn một lực lượng hạt nhân sống sót và đủ khả năng đáp trả sẽ làm giảm ý nghĩa của một cuộc tấn công phủ đầu.

Pháp vì vậy xây dựng lực lượng tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo như thành phần chủ lực của lực lượng răn đe hạt nhân trên biển.

Bộ Quốc phòng Pháp xác định 4 tàu ngầm lớp Le Triomphant là thành phần đại dương của lực lượng răn đe, với ít nhất 1 tàu thường xuyên tuần tra trên biển.

Mỗi tàu mang 16 tên lửa M51, trong khi bản thân tên lửa có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân. Theo tài liệu chính thức của Pháp, phiên bản M51.3 được đưa vào trực chiến từ tháng 10-2025, với những cải thiện về tầm bắn, độ chính xác và khả năng xuyên phá phòng thủ tên lửa.

Điều này cho thấy M51.3 không đơn thuần là một loại tên lửa mới. Nó là một mắt xích trong cả hệ thống răn đe, nơi tàu ngầm tạo ra khả năng sống sót và che giấu, còn tên lửa cung cấp khả năng tấn công tầm xa.

Vì thế, khi Pháp đặt M51.3 trên tàu ngầm, mục tiêu không chỉ là đưa tên lửa ra xa bờ. Quan trọng hơn, Paris muốn bảo đảm rằng ngay cả khi xảy ra một cuộc tấn công bất ngờ, vẫn có một lực lượng hạt nhân đủ khả năng tồn tại, ẩn mình trên biển và duy trì khả năng đáp trả.