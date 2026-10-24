Chiến lược phát triển ngành cơ khí: Đặt nền móng cho bước tiến dài hạn

Thời gian qua, ngành cơ khí Việt Nam đã có những bước tiến đáng ghi nhận. Doanh nghiệp trong nước đã thiết kế, chế tạo nhiều loại thiết bị và hệ thống phục vụ thủy điện, nhiệt điện, xi măng, khai thác và chế biến khoáng sản; từng bước tham gia các lĩnh vực dầu khí, ô tô và tự động hóa sản xuất.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, việc xây dựng Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 có ý nghĩa thiết thực đối với định hướng đầu tư, phát triển công nghệ và huy động nguồn lực.