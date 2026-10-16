Chiến lược phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định 1976/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quyết định này thay thế Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030.

Quyết định gồm 4 Điều Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Có cơ chế, chính sách ưu tiên, thu hút, khuyến khích đầu tư phát triển y học cổ truyền

Quan điểm phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam

1. Phát triển y học cổ truyền là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, lâu dài; được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước giai đoạn mới, chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng bộ với phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội, gắn với phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc, sức mạnh mềm quốc gia, phát triển y học cổ truyền thành ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.

2. Kế thừa, bảo tồn và phát huy giá trị tri thức truyền thống y học cổ truyền; kết hợp hài hòa giữa y học cổ truyền với y học hiện đại; phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để chuẩn hóa, hiện đại hóa y học cổ truyền.

3. Chuyển từ tư duy dùng y học cổ truyền chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện. Phát triển đồng bộ hệ sinh thái y học cổ truyền từ nghiên cứu khoa học, đào tạo, phát triển dược liệu và thuốc cổ truyền, khám chữa bệnh; phát triển công nghiệp dược liệu trở thành ngành kinh tế chiến lược quốc gia.

4. Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng nhân lực, năng lực chuyên môn trong ứng dụng, sử dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe.

5. Có cơ chế, chính sách ưu tiên, ưu đãi, thu hút và khuyến khích đầu tư phát triển, phù hợp đặc thù của y học cổ truyền; trong đó Nhà nước ưu tiên nguồn lực cho nghiên cứu khoa học, bảo tồn, phát triển nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực một số cơ sở y học cổ truyền trọng điểm.

Xây dựng y học cổ truyền thành bộ phận quan trọng của hệ thống y tế quốc gia; hình thành ngành kinh tế y dược cổ truyền có giá trị gia tăng cao

Mục tiêu tổng quát

Phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam toàn diện, hiện đại, khoa học và hội nhập quốc tế; xây dựng y học cổ truyền trở thành một bộ phận quan trọng của hệ thống y tế quốc gia; phát triển đồng bộ hệ thống khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ, dược liệu và công nghiệp dược liệu; từng bước hình thành ngành kinh tế y dược cổ truyền có giá trị gia tăng cao, góp phần phát triển kinh tế sức khỏe, du lịch y tế và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia; xây dựng thương hiệu quốc gia về y học cổ truyền Việt Nam./.

TOÀN VĂN: Quyết định 1976/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045