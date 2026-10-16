Chiến lược phát triển iPhone Duo: Vì sao Apple chấp nhận đi chậm ở thị trường màn hình gập?

Thay vì vội vã thương mại hóa để chạy đua thị phần, Apple chọn cách đi chậm hơn các đối thủ cạnh tranh nhằm tập trung giải quyết triệt để các rào cản kỹ thuật trên dòng thiết bị gập. Chia sẻ về nguyên mẫu iPhone Duo, tân CEO Apple John Ternus khẳng định hãng kiên định theo đuổi tiêu chuẩn hoàn thiện sản phẩm cao nhất, tránh đưa ra thị trường những thiết bị mang lại cảm giác chưa hoàn chỉnh hoặc kém bền bỉ.

Hành trình 15 năm từ bằng sáng chế màn hình uốn cong

Mặc dù Samsung và nhiều nhà sản xuất Android đã sớm thương mại hóa các thế hệ điện thoại gập, Apple thực tế đã bắt tay vào nghiên cứu phân khúc này từ rất sớm. John Ternus – người được chọn làm người kế nhiệm Tim Cook vào tháng 4/2026 sau 25 năm cống hiến tại Apple – tiết lộ ông cùng 5 kỹ sư khác từng nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho thiết bị gập từ năm 2011.

Ở thời điểm đó, đội ngũ kỹ thuật của Apple đã nhận định rõ màn hình OLED sớm muộn gì cũng sẽ đạt đến độ linh hoạt để uốn cong. Tuy nhiên, trước việc các đối thủ liên tục tung sản phẩm ra trước, Ternus vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Ông đánh giá các dòng máy gập đời đầu trên thị trường tạo cảm giác rẻ tiền và kém chất lượng, chưa đáp ứng được trải nghiệm cao cấp mà người dùng mong đợi.

CEO Apple John Ternus ấp ủ iPhone gập từ 15 năm trước. Ảnh: Apple Insider

Tiêu chuẩn khắt khe và công nghệ bề mặt nanotexture

Quan điểm ưu tiên chất lượng sản phẩm hơn tiến độ ra mắt tiếp tục được Richard Dinh, Phó Chủ tịch phụ trách thiết kế sản phẩm của Apple, làm rõ. Theo ông Dinh, Apple từng hoàn thiện một nguyên mẫu thử nghiệm có lớp vỏ bên ngoài tương đương với thiết bị của các đối thủ cùng thời điểm và có thể đã đủ điều kiện để bán ra thị trường.

Dù vậy, khi Richard Dinh thảo luận trực tiếp về khả năng thương mại hóa, John Ternus đã kiên quyết từ chối với lời nhắn nhủ rằng đội ngũ sẽ tự nhận biết khi nào sản phẩm thực sự đạt độ chín muồi. Sự kiên trì này đã thôi thúc nhóm kỹ sư tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về quy trình chế tạo, bao gồm việc hợp tác chặt chẽ cùng mạng lưới nhà cung ứng toàn cầu để ứng dụng bề mặt nanotexture chuyên dụng lên iPhone Duo.

Triết lý dồn nguồn lực vào điểm khác biệt cốt lõi

Bên cạnh việc thiết lập quy chuẩn phần cứng khắt khe, chiến lược phát triển sản phẩm của Apple dưới thời John Ternus cũng thể hiện rõ sự thực tế trong chuỗi cung ứng. Dù nổi tiếng với việc kiểm soát chặt chẽ trải nghiệm người dùng, hãng xác định không nhất thiết phải tự sản xuất mọi thành phần cấu tạo.

Ternus thừa nhận không phải công nghệ hay tính năng nào của Apple cũng hoàn hảo ngay từ phiên bản đầu tiên, lấy dẫn chứng từ công cụ Screen Time từng cần nhiều bản cập nhật để hoàn thiện. Đối với dự án phần cứng phức tạp như iPhone Duo, chiến lược của hãng là khoanh vùng và dồn toàn bộ nguồn lực vào những yếu tố tạo nên sự khác biệt thực sự, thay vì phân tán công sức vào những chi tiết không mang lại giá trị vượt trội.