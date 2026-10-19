Chiến lược mở bán iPhone Duo quá sớm khiến chuỗi cung ứng của Apple rơi vào khủng hoảng

Quyết định đưa iPhone Duo ra thị trường trên quy mô toàn cầu khi năng lực sản xuất chưa sẵn sàng đang đẩy Apple vào làn sóng tranh luận gay gắt. Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, hãng công nghệ Mỹ đã chọn phương án vội vã thương mại hóa mẫu máy gập đầu tiên thay vì bảo đảm chuỗi cung ứng ổn định, dẫn đến tình trạng người mua có thể phải chờ hơn 3 tháng mới nhận được máy.

Nghịch lý chuỗi cung ứng: Lịch giao dời sang năm 2027 chỉ sau 30 phút

iPhone Duo chính thức nhận đặt trước từ 5h ngày 16/10 theo giờ Mỹ, nhưng hệ thống website của Apple đã hoạt động chậm trễ vài phút so với mốc dự kiến. Tình trạng khan hiếm linh kiện và sản phẩm hoàn thiện lập tức bộc lộ ngay từ những phút đầu tiên mở cổng đăng ký.

iPhone Duo khan hàng ngay khi mở đặt trước. Ảnh: Bloomberg.

Đến khoảng 5h02, hầu hết phiên bản đều thông báo lùi thời điểm nhận máy sang đầu tháng 11, muộn hơn thời điểm mở bán chính thức ngày 23/10. Trong chưa đầy 30 phút tiếp theo, thời gian chờ tiếp tục bị đẩy lùi từ cuối tháng 11 sang tháng 12 và cuối cùng là ngày 25/1/2027 tại phần lớn các thị trường.

Tại Việt Nam, làn sóng tương tự cũng diễn ra khi nhiều hệ thống phân phối phải tạm dừng nhận cọc chỉ sau khoảng 10 phút. Khoảng cách thời gian giao hàng kéo dài hàng tháng là hiện tượng hiếm thấy đối với một tập đoàn từng được đánh giá rất cao về năng lực quản trị chuỗi cung ứng như Apple.

Bài toán phân bổ tài nguyên khi mở rộng đồng thời 70 quốc gia

Theo phân tích từ Bloomberg, kế hoạch gốc của Apple dự kiến chỉ phân phối iPhone Duo giới hạn tại hai thị trường trọng điểm là Mỹ và Trung Quốc nhằm tối ưu hóa lượng máy sản xuất ban đầu. Tuy nhiên, tập đoàn này bất ngờ thay đổi chiến lược, mở nhận đặt trước đồng thời tại hơn 70 quốc gia.

Việc xé nhỏ sản lượng vốn đã eo hẹp cho hàng chục thị trường khiến nguồn cung ở từng khu vực bị thu hẹp đáng kể. Bên cạnh đó, Apple không công bố cụ thể số lượng máy có sẵn tại các cửa hàng vật lý vào ngày 23/10, tạo ra tâm lý mơ hồ cho những khách hàng có nhu cầu mua sắm trực tiếp.

Đối với một dòng sản phẩm hoàn toàn mới có giá vượt mức 2.000 USD, nhóm khách hàng tiên phong thường mong muốn trải nghiệm sớm. Sự trì hoãn kéo dài nhiều tháng có nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự hài lòng của tập người dùng trung thành này.

Hiệu ứng chuyển hướng sang dòng iPhone 18 Pro

Dù nhận nhiều chỉ trích về khâu tổ chức phân phối, tình trạng khan hiếm mẫu máy gập chưa hẳn đem lại hoàn toàn bất lợi cho hãng. Nhà báo Mark Gurman nhận định rằng sự thiếu hụt iPhone Duo có thể thúc đẩy một bộ phận người dùng chuyển hướng sang lựa chọn iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 Pro Max để đáp ứng nhu cầu nâng cấp thiết bị.

Hiện tại, Apple vẫn chưa công bố số liệu bán hàng cụ thể trong đợt đặt trước đầu tiên. Do đó, việc lịch giao hàng kéo dài phản ánh chính xác sức hút thực tế của thiết bị hay chỉ đơn thuần bắt nguồn từ sự nghẽn mạch trong khâu chế tạo phần cứng sẽ tiếp tục được làm rõ trong thời gian tới.