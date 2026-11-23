Sai lầm khá phổ biến ở SME là nhìn đối thủ để tìm cách khác biệt. Đối thủ giảm giá thì mình giảm thêm, đối thủ quảng cáo mạnh thì mình tăng ngân sách cho truyền thông, đối thủ mở rộng sản phẩm thì mình cũng nhanh chóng bổ sung sản phẩm... Cách làm này khiến doanh nghiệp liên tục chạy theo người khác mà chưa xác định được lợi thế riêng của mình. Tư duy khác biệt hóa nên bắt đầu từ khách hàng: họ đang gặp vấn đề gì, điều gì khiến họ chưa hài lòng với những lựa chọn hiện có và nhu cầu nào đang được phục vụ chưa tốt? Một doanh nghiệp nhỏ có thể không tạo ra sản phẩm hoàn toàn mới nhưng vẫn có thể tạo khác biệt bằng cách hiểu khách hàng sâu hơn, tư vấn chính xác hơn, phục vụ nhanh hơn hoặc cá nhân hóa tốt hơn. Khác biệt có giá trị không phải là khác để gây chú ý, mà là khác để tạo ra giá trị rõ ràng hơn cho khách hàng.

Khác biệt có giá trị không phải là khác để gây chú ý, mà là khác để tạo ra giá trị rõ ràng hơn cho khách hàng.

Nguồn lực hạn chế cũng có nghĩa là doanh nghiệp không thể khác biệt ở mọi mặt. Vì vậy, lựa chọn trận địa cạnh tranh là một quyết định chiến lược. Nếu không thể cạnh tranh bằng giá, doanh nghiệp có thể cạnh tranh bằng chuyên môn. Nếu không thể phục vụ toàn thị trường, hãy chọn một phân khúc đủ rõ. Nếu không có ngân sách marketing lớn, hãy xây lợi thế từ sự am hiểu khách hàng, tốc độ phục vụ và trải nghiệm nhất quán. Trong quá trình huấn luyện doanh nghiệp, tôi thường thấy nhiều SME muốn phục vụ tất cả mọi người nên cuối cùng không thực sự nổi bật với bất kỳ nhóm khách hàng nào.

Khi doanh nghiệp xác định rõ mình phục vụ ai, giải quyết vấn đề gì và có thể làm tốt điều gì hơn, nguồn lực bắt đầu được tập trung. Không phải tìm nơi có nhiều khách hàng nhất, mà tìm nơi năng lực hiện tại có thể tạo ra lợi thế rõ nhất. Tuy nhiên, khác biệt không thể chỉ nằm trong thông điệp marketing. Một doanh nghiệp có thể nói mình tận tâm, chuyên nghiệp, chất lượng hay dịch vụ tốt, nhưng những khái niệm đó chỉ có ý nghĩa khi khách hàng thực sự cảm nhận được qua từng lần giao dịch. Nếu doanh nghiệp định vị bằng tốc độ, hệ thống phải giúp nhân viên phản hồi nhanh. Nếu muốn trở thành chuyên gia trong một phân khúc, đội ngũ phải có kiến thức sâu. Nếu muốn cạnh tranh bằng trải nghiệm, từ khâu tư vấn, bán hàng đến hậu mãi đều phải được thiết kế nhất quán. Một nhân viên xuất sắc có thể tạo ra trải nghiệm tốt cho một số khách hàng, nhưng nếu doanh nghiệp biến cách làm đó thành quy trình, tiêu chuẩn và phương pháp đào tạo, lợi thế mới thực sự thuộc về tổ chức. Khác biệt được nói ra tạo sự chú ý, nhưng khác biệt được thực thi nhất quán mới tạo ra năng lực cạnh tranh. Doanh nghiệp lớn có thể cùng lúc đầu tư vào nhiều thị trường, nhiều sản phẩm và nhiều kênh bán hàng. SME thường không có điều kiện đó. Nhưng chính giới hạn về nguồn lực lại tạo ra một lợi thế khác: khả năng tập trung. Thay vì chia nhỏ ngân sách cho quá nhiều hoạt động, doanh nghiệp có thể dồn nguồn lực vào một phân khúc khách hàng, một sản phẩm chủ lực hoặc một năng lực quan trọng nhất. Khi làm đủ sâu, doanh nghiệp có thể hiểu khách hàng tốt hơn, cải thiện quy trình nhanh hơn và xây dựng uy tín rõ hơn. Tập trung không có nghĩa là từ bỏ tăng trưởng.

Tập trung là cách tạo ra sức mạnh trước khi mở rộng. Khi một năng lực đã đủ mạnh, doanh nghiệp mới có cơ sở để nhân rộng sang sản phẩm, thị trường hoặc nhóm khách hàng khác. Doanh nghiệp nguồn lực hạn chế không cần trở thành người giỏi nhất ở mọi mặt. Điều cần thiết là tìm ra một vài giá trị quan trọng mà khách hàng thực sự quan tâm và doanh nghiệp có khả năng làm tốt hơn đối thủ. Hãy bắt đầu bằng việc xác định rõ khách hàng mục tiêu, hiểu sâu vấn đề của họ, lựa chọn một trận địa phù hợp và tập trung nguồn lực để xây năng lực thực thi. Sau đó, liên tục đo lường xem khách hàng có thực sự nhận thấy sự khác biệt đó hay không. Khác biệt hóa không bắt đầu bằng câu hỏi “Làm sao để nổi bật hơn đối thủ?”, mà bằng câu hỏi “Chúng ta có thể trở thành lựa chọn đặc biệt có giá trị đối với nhóm khách hàng nào?” Khi trả lời được câu hỏi đó và kiên trì xây năng lực xoay quanh nó, SME không cần có nhiều tiền hơn để cạnh tranh. Họ cần sử dụng nguồn lực ít ỏi của mình chính xác hơn, tập trung hơn và tạo ra giá trị mà khách hàng thực sự sẵn sàng lựa chọn.