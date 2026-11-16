Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật phải xác định đúng điểm nghẽn cần ưu tiên tháo gỡ

Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí: Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Các đồng chí đồng chủ trì Hội thảo khoa học "Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới". Ảnh: TRUNG KIÊN

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh yêu cầu, Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới phải được đặt trong tổng thể đổi mới mô hình phát triển đất nước, với tư duy đột phá, mục tiêu rõ ràng và tầm nhìn dài hạn. Chiến lược phải có cơ sở khoa học, bám sát thực tiễn, xác định đúng những điểm nghẽn cần ưu tiên tháo gỡ và lựa chọn các giải pháp đột phá trong xây dựng và thi hành pháp luật, với lộ trình cụ thể, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, nguồn lực thực hiện và kết quả cần đạt.

Mục tiêu của chiến lược là xây dựng hệ thống pháp luật tinh gọn, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, dễ tiếp cận và khả thi, đủ ổn định để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đủ linh hoạt để đáp ứng yêu cầu phát triển; đồng thời, bám sát tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài viết “Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật - Động lực kiến tạo phát triển đất nước”.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu khai mạc. Ảnh: TRUNG KIÊN

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu nêu rõ, hội thảo cần tập trung thảo luận về mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam cần một hệ thống pháp luật như thế nào để đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đồng thời mở đường cho đổi mới mô hình phát triển đất nước?

Hội thảo cũng cần làm rõ thực trạng và những vấn đề đặt ra với hệ thống pháp luật Việt Nam. Trong đó, cần tập trung nhận diện đầy đủ những bất cập mang tính hệ thống về nội dung, cấu trúc và tổ chức thi hành pháp luật; những mâu thuẫn, chồng chéo, khoảng trống pháp luật và những vướng mắc trong thực tiễn thi hành; phân biệt rõ những bất cập của quy định pháp luật với những hạn chế trong tổ chức thực hiện; phân tích rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân căn bản, kéo dài; làm cơ sở xác định đúng các định hướng và giải pháp của chiến lược.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: TRUNG KIÊN

Bài học từ các nước từng tăng trưởng hai con số là mở cửa, huy động nguồn lực đầu tư, đi cùng với nâng cao tiềm lực nội tại của đất nước. Nhấn mạnh điều này, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các đại biểu thảo luận làm rõ: Việt Nam phải đổi mới pháp luật ở lĩnh vực nào để vừa khơi thông nguồn lực, vừa giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp nhận công nghệ, nâng năng suất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị? Lĩnh vực nào pháp luật phải đi trước, mở đường cho phát triển?

"Đặc biệt, Chiến lược phải xác định rõ những nhiệm vụ ưu tiên, lộ trình thực hiện và các mục tiêu, chỉ tiêu có thể đo lường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; lấy hiệu quả thi hành pháp luật và những chuyển biến thực chất trong đời sống kinh tế - xã hội làm thước đo, bảo đảm Chiến lược sau khi ban hành thực sự đi vào cuộc sống", Phó thủ tướng Lê Tiến Châu nói.