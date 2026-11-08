Chiến lược giúp Como làm rung chuyển bóng đá châu Âu

Chia sẻ với TNT Sports, Chủ tịch Mirwan Suarso không ngần ngại thừa nhận Como muốn xây dựng lối chơi dựa trên triết lý từng làm nên tên tuổi của Barcelona dưới thời Pep Guardiola. Đó là thứ bóng đá kiểm soát bóng, pressing tầm cao và chủ động áp đặt thế trận trước mọi đối thủ.

"Về triết lý bóng đá, chúng tôi muốn có những nét tương đồng với Barcelona. Como hướng đến việc kiểm soát bóng, pressing tầm cao, làm chủ thế trận và trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt", Suarso cho biết.

Fabregas được xem là nhân tố quan trọng trong việc hiện thực hóa tham vọng này. Từng trưởng thành từ lò đào tạo La Masia và có nhiều năm thi đấu cho Barcelona, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thấu hiểu sâu sắc triết lý bóng đá mà đội bóng xứ Catalonia theo đuổi.

Tuy nhiên, tham vọng của Como không đơn thuần là xây dựng một đội bóng phụ thuộc vào tài năng và dấu ấn cá nhân của Fabregas. Chủ tịch Suarso nhấn mạnh CLB muốn tạo dựng bản sắc riêng, duy trì xuyên suốt ngay cả khi có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

"Chúng tôi bắt đầu từ bản sắc bóng đá. Chúng tôi muốn chơi như thế nào và mang đến thứ bóng đá gì? Điều quan trọng là bản sắc ấy phải được duy trì, kể cả khi CLB trải qua nhiều lần thay đổi HLV", ông Suarso chia sẻ.

Bên cạnh Barcelona, Como còn lấy Brighton và Brentford làm hình mẫu trong công tác tuyển trạch. Theo Suarso, hai đội bóng Anh trở thành những chuẩn mực về khả năng phát hiện và phát triển các tài năng ít được chú ý trên thị trường chuyển nhượng.

Como muốn tìm kiếm những cầu thủ chưa nhận được sự đánh giá xứng đáng nhưng có khả năng thích nghi với hệ thống chiến thuật của đội bóng. Chiến lược mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc. Chỉ trong vài năm, Como vươn lên từ những giải đấu thấp của bóng đá Italy để trở thành đối thủ đáng gờm tại châu Âu.